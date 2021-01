Alizoti: Unë jam i vendosur dhe nuk tërhiqem, do të bëj maksimumin për qytetarët e Beratit

Drejtuesi politik i PD në Qarkun e Beratit, Tomorr Alizoti, i ftuar në studion e ABC, u shpreh se, ky ishte një vendim i marrë nga një ndërthurje mendimesh mes atij dhe drejtuesve të partisë duke parë dhe mesazhet e shumta pozitive të qytetarëve.

Alizoti tha më tej se, e vetmja gjë që u ofron banorëve të Beratit është qeverisja me dinjitet. Sipas Alizotit, e rëndësishme është që në 25 prill njerëzit të votojnë siç vërtet e ndjejnë, dhe duke menduar se çfarë ka bërë rilindja në këto 8 vite qeverisje.

“Mund të them se zgjedhja ime në Berat ka qenë një ndërthurje, pasi unë kam qenë i deliguar, dhe me çfarë kam dëgjuar Berati ka qenë i kënaqur nga unë ndaj dhe shpesh ka nisur sms që unë të jem sërish. Mendoj se unë ju ofroj njerëzve dinjitetin dhe aftësinë time për të ofruar art që kam në dorë. Unë nuk premtoj dot lugë floriri pasi nuk kam as në shtëpi. Unë jam i vendosur dhe natyrë që nuk tërhiqem dhe dua që të bëj maksimumin për qytetarët atje. Beteja politike do të jetë në mënyrën që banorët atje ta ndjejnë se jam një qytetar si ato, që është sajuar gjithë jetën me mundësinë e tij, pa vila dhe rrogëtar. Njeriu e shikon botën me sytë e tij dhe jo me sytë e milionave. Unë kur shkoj ec me makinën time s’kam as shofer, terreni në vendin tonë duhet të jetë normal. Ky vend ka nevojë për dinjitet jo për shfaqje.

Mua nuk më duket tipik i majtë Klosi, nuk më duhet punëtor dhe madje pa u fut tek pasuria janë të kamur mirë. Nëse njerëzit në Berat që kam takuar dhe qahen për punë atëherë duhet të pyesin veten se si në 8 vite mandat çfarë ka bërë partia apo qeveria për ta. Unë nuk çoj njerëz të blejnë vota, nuk ma lejon karakteri, por në radhë të dytë nuk kam as para dhe nuk e bej një gjë të tillë. Populli jonë ankohet për politikën, por tashmë kanë një djalë që nuk është i pasur është dinjitoz dhe nuk i fyej.

Kam përshtypjen se, opozita do të bëjë zgjidhjen më të arsyeshme elektorale për të mos pas rrjedhje politike. Njerëzit duhet të jenë të arsyeshëm dhe të zgjedhin atë që mendojnë se është më mirë.

Politika në vetvete është komunikim dhe marrëdhënie mes vete patjetër që dua që PD-ja të marrë shumë pasi unë atë përfaqësoj por unë kam shkuar atje pa blerë vota. Por qëllimi im është që të sjell një mbështetje dinjitoze siç ato e meritojnë.

Unë do të përballem me këdo përreth që qytetarët të marrin hakun e tij”, ka thënë Alizoti.

Gjithashtu ai ka komentuar dhe zhvillimin politik të fundit në vendin tonë, ku është debuar diplomati rus.

Ai ka theksuar se një vendim i tillë nuk është i marrë nga Shqipëria pasi sipas tij nuk kemi kaq shumë fuqi, dhe është qesharake të dëbosh një diplomat për mbajtje maske.

“Mendoj se ka diçka serioze mund të ketë informacione ndërkombëtare pasi Shqipëria nuk mund të ketë dhe nuk ka aq fuqi që të thotë se e përzumë një diplomat se nuk ka mbajtur maskë dhe nuk ka respektuar masat. Nuk e di ku e kanë gjetur këtë term për të dëbuar një diplomat. Unë e di që në ministri ka 5 veta që i njoh por s’mund të dëbohet një diplomat. Shqipëria duhet të ketë kujdes me Rusinë dhe nuk duhet që ta bëjë armik, aleatë tanë janë amerikanët dhe BE por nuk ka pse të merren nisma të tilla si kjo. Mund të ketë ndonjë informacion për spiunazh por që duhet të thuhet dhe me pak politikë. Nuk besoj se është një vendim i marrë nga qeveria shqiptare”, ka thënë ai.