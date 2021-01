Universitetet mbyllur, fushata hapur!

Nga Elona CASLLI

Kryetarja e Komitetit Teknik të Ekspertëve quhet Mira Rakacolli. Rakacolli bashkë me komitetin kanë marrë vendime nga më të çarturat gjatë kohës së pandemisë.

Komiteti Teknik i Ekspertëve e ka trajtuar popullin shqiptar si një popull që thjesht frymonte dhe nuk ishte i aftë as të mendonte dhe as të gjykonte.

Personalisht, kam protestuar gjithnjë kundër mbajtjes së maskës me detyrim, në ambiente të hapura apo qoftë të mbyllura, pasi deri tani nuk ka asnjë provë të qartë shkencore që vërteton se maska e parandalon përhapjen e virusit dhe për më tepër që numrat janë shtuar që nga çasti kur maska u vu me detyrim.

Besoj në distancimin fizik dhe përpiqem ta ruaj këtë të fundit, por nuk mund t’i bindem kurrë udhëzimit të çartur të Komitetit Teknik të Ekspertëve, i cili të detyron të mbash maskën kur ecën krejt i vetëm në rrugë dhe të lejon ta heqësh këtë të fundit kur je brenda në lokal me një tufë me njerëz.

Njerëzit që nuk iu bindën udhëzimit tallës së Komitetit Teknik të Eskpertëve u ndaluan nga policia, u fyen nga kjo e fundit dhe sikur të ishin kriminelë rruge u shoqëruan në komisariate dhe u gjobitën.

Komiteti Teknik i Ekspertëve me në krye Mira Rakacollin, nuk kanë kryer betimin e Hipokratit, por kanë kryer betimin e Hipokritit, pasi nuk mundet kurrsesi të përligjet fakti që universitetet të kyçen dhe mësimi të bëhet “online” dhe kafenetë të mbushen nga po të njëjtët studentë.

Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk mund të paralizojë bizneset në vend, duke dhënë udhëzimin e çartur sipas të cilit virusi shfaqet me orar.

Komiteti Teknik i Ekspertëve është tallur në vetë të pare me çdo shqiptar dhe kurrë nuk mori guximin të kërkonte ndjesë apo të rishqyrtonte vendimet që kish marrë.

Gjatë pandemisë u krijua një kalendar sipas kategorive të caktuara, ku udhëheqësi caktonte se kur do të dilnin nënat me fëmijë dhe kur do të dilnin të moshuarit.

Kryetarja e Komitetit Teknik të Ekspertëve, Mira Rakacolli shfaqet krejt e shpenguar në fushatën elektorale të Rilindjes në këtë foto, ku nuk respektohet as distancimi fizik dhe as udhëzimi që ndalon grumbullimin mbi dhjetë veta.

Ndërkohë që njerëzit arrestohen pse protestojnë dhe gjobiten po të kenë barin ose restorantin hapur pas orës policore, Mira Rakacolli na jep këtë imazh, kur bizneset mezi po mbahen në këmbë, ose kanë falimentuar dhe shkollat bëhen me turne dhe universitetet janë mbyllur.

Se ç’kosto ka mësimi “online” në degën e mjekësisë, Rakacolli e di më mire se kushdo tjetër, pasi është pedagoge në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Mira Rakacolli dhe Komiteti Teknik i Ekspertëve, duhet të kuptojnë se nuk mund të luajnë me jetën dhe me të përditshmen e shqiptarëve në këtë mënyrë, sikundër duhet të kuptojnë se në sytë e publikut nuk janë gjë tjetër veçse një kopje e shëmtuar e kryeministrit.

Çdo gjë që mund të bëjë apo të thotë Komiteti Teknik i Eskpertëve, nuk mund të jetë e besueshme për sytë dhe veshët e shqiptarëve.

Ky Komitet do të mbetet në kujtesën e çdo shqiptari si Komiteti i Edi Ramës.

Post Scriptum- Suksese për mandatin e tretë rilindas, Mira Rakacolli!