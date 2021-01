Vaso Çubrilloviçi shqipfoles shenon nje rekord te ri boteror!

Shqiperia e para ne bote per lejet e qendrimit ne Bashkimin Europian!

Te dashur miq, Zografi bis per zbatimin e politikes se Vaso Çubrilliviçit u shpall nje vit me pare kampion i zi boteror per spastrimin etnik te shqiptareve nga Shqiperia per vitin 2019.

Kurse per vitin 2020 ai serish shpallet kampion boteror per lejet e qendrimit ne BE te shtetasve shqiptar.

Sipas Eurostat per largimin e qytetareve te tij nga vendi Zografi bis le mbrapa Asadin e Sirise se luftes civile dhe te gjithe diktatoret dhe narkodiktatoret e botes.

Nga viti qe erdhi ne pushtet me zbatimin e politikave te Çubrilloviçit, Edvin Kristq Zografi bis sipas Eurostat ka larguar nga Shqiperia 420000 shqiptare prej te cileve 220000 mije kane kerkuar azil politik ne Gjermani dhe vendet e tjera anetare te BE.

Shqiperia del perpara cdo vendi tjeter ne bote dhe renditet edhe vet para Sirise.

Vetem ne vitin 2018 sipas zyres federale te statistikave te Gjermanise nga Shqiperia shkuan ne kete vend 1130 mjeke pra aq sa jane diplomuar ne kater vite mjeke tek ne.

Ne zbatim te politikes se spastrimit etnik te Shqiperise Zografi Bis:

1-vret çdo minute, çdo ore, çdo dite shpresen shqiptareve.

2-ne 8 vite ky shpresvrases jo vetem qe nuk rriti por pershkak te inflacionit uli me 30% rrogat e shqiptarve.

Para 8 viteve rroga mesatare ne Shqiperi ishte me e larte se sa ne Bullgari, Rumani,

Serbia Maqedonia e Veriut, Bosnja, Mali i Zi dhe Kosova kurse sot Shqiperia ka rrogen mesatare me te ulet ne rajon.

Sot mjeku, imfermierja, polici, ushtaraku ne Kosove marrin rroga dy here me te larta se ne Shqiperi.

3-ne 8 vite ky shpresevrases ka investuar ne te gjitha rrethet e Veriut te marra se bashku pra ne 4 qarqe dhe 12 rrethe me pak se sa ka investuar ne rrethin e Tepelenes dhe si kurre ndonjehere me pare ne historine e vendit sot ne narkoshtetin e Edvinit nuk ekziston asnje minister, zevendes minister, drejtues institucioni qendror gjykates apo prokuror i lart me origjine ne Kamza e siper.

Sot 800000 shqiptar te Maqedonise se Veriut jane 15 here me shume te perfaqsuar ne shtetin e tyre se sa 800000 shqiptar ne Veriun e Shqiperise.

Ndaj dhe shperngulja masive e shqiptarve eshte nga zonat veriore dhe verilindore te vendit.

4- Ne 8 vite ky shpresevrases ka investuar ne rruge,shkolla,qendra,shendetesore, sherbime,ferma,ujsjellesa te Shqiperise rurale 30 perqind me pak se sa ne qytetin e Durresit per te ndare parat me Gjushin.Ai rrenoj me shpejtesi sistemin e kujdesit shendetesor, arsimore dhe te sherbimeve ne tersi.

5-Vetem ne nje vit sipas statistikes zyrtare ky shpresevrases arrestoj 38 mij qytetar shqiptar si asnje vend tjeter ne bote.Vetem per faturat e energjise pra per çeshtje civile si ne asnje vend tjeter ne planet u arrestuan 22 mij shqiptar, dhe miijra e mijra te tjere per faturat e uijt dhe shkaqe tjera civile.

7-Ne keto 8 vite ai shkaterroi shtetin ligjore,sigurine juridike,sistemin e drejtesise i zevendesoj me narkoshtetin e pare dhe te vetem ne historine e Europes.Shqiperine e shendroj ne vendin e karteleve te droges, qendren operacionale te te krimit te organizuar nderkombetar, vendin me te korruptuar ne Europe dhe njerin prej me te korruptuarve ne bote!

Per te gjitha keto dhe shkaqe te tjera Edvin Kristaq Zografi ka spastruar nga Shqiperia me shume qytetare se sa luftrat civile ne Siri apo Afganistan dhe Irak. Çdo shqiptar qe e ndjen veten te detyruar ndaj ketij vendi duhet te ngrihet me te gjithe guximin per te shporrur