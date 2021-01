Paloka në Thumanë, Derven e Borizanë: Fatkeqësia dhe mjerimi mban vulën e “rilindjes”! Vetëm PD do t’i rikthejë njerzit në shtepitë e tyre

Drejtuesi politik i PD për Qarkun e Durrësit, Edi Paloka ka zhvillur takime sot në Thumanë, Derven e Borizanë. Paloka u shpreh se, fatkeqësia dhe mjerimi mban vulën e “rilindjes”! Sipas tij, vetëm PD do t’i rikthejë njerzit në shtepitë e tyre.

Postimi i Palokës në Facebook

Sot ne Thumane, Derven, Borizane… Ku fatkeqesia dhe mjerimi mban vulen e “rilindjes”! Kohet e fundit Edvini ka filluar te vij shpesh ne keto zona me shprese se do mashtroje dhe nje here ata qe me vetdije i la te behen preh e fatkeqesise.

54 banore te Thumanes do te ishin me te dashurit e tyre sot, sikur Rama dhe ramet e vegjel poshte tij te kishin zbatuar ligjin e te kishin treguar minimumin e kujdesit per ta.

Nese mendon se me pikniqet qe ben sot apo duke bere shoë me Cristiano Ronaldon, do te mbuloje dhimbjen qe shkaktoi apo problemet pas fatkeqesise, mendon gabim.

Ju kishte premtuar atyre qe kane mbetur jashte prej termetit se brenda vitit qe shkoi do i strehonte. Jane ende jashte. Kerkon ti mashtroje perseri dhe ju kerkon peturpesisht voten qe te mbaroje rindertimin. Ta harroje. Nuk ka njeri qe nuk e di se Rama vetem mashtron.

Edhe fatkeqesite i perdori per te vjedhur.

Vetem PD do ti riktheje njerzit ne shtepite e tyre. Parate qe BE ka dhene per keta banore, dote shkojne per ta pas 25 prillit e nuk do perfundojne ne xhepat e hajduteve te “rilindjes”.