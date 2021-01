Pse Rama nuk bën transparencë?/ Lubonja: Ka dyshime për vaksinat që po vjijnë në Shqipëri, Prokuroria të hetojë

Analisti i njohur, Fatos Lubonja ka folur për sekretet e ardhjes së dozave të vaksinës antiCovid në Shqipëri, nga vendi enigmë i BE tek marrëveshja me Pfizer.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, Lubonja tha se, kjo duhet hetuar pasi ka dyshime për vaksinën që po vjen në Shqipëri. Ai thotë se ndjeshmëria për transparencë në këto momente është jashtëzakonisht e madhe.

Ai ka theksuar se ky është stili i qeverisjes së Ramës, që të gënjejë e mashtrojë edhe në këtë rast me vaksinën.

Po ashtu ai shton se vendet e BE dhe as Pfizer nuk funksionojnë si trafikantë, kurse për sekretin që mban qeveria ai thotë se është një gënjeshtër që duhet të hetohet.

PYETJA: Në Kuvend ka pasur shqetësim nga disa deputetë se kanë votuar një marrëveshja pa ditur tekstin, një marrëveshje sekret. Ju e quani në një artikull të paprecedentë këtë, si erdhën vaksinat në Shqipëri, pse vjen ky shqetësim?

FATOS LUBONJA: E para që shqetësim evident, pra no comment. Jashtë çdo lloj përvoje. E fillojmë nga e para, u tha se na e ka sjellë një vend i BE 900 e ca vaksina. Që nuk e tregojmë sepse s’do ai se i kërkojnë të tjerët.

Në për korridore thuhej Italia, se i kemi bërë nder Conte-s. Nuk di të ketë një vend i BE që të punojë si trafikant. Problemi i këtyre vaksinave është shumë më i madh, më i ndjeshëm. Futet në trupin e njerëzve sepse ka ndjeshmëri që disa nuk i bëjnë. Ndjeshmëria për transparencë është jashtëzakonisht e madhe, një ushqim i zakonshëm që marrim, duhet të dimë sa ka, si ka. Këto na thuhet që nuk e dimë certifikata nga hyn, doganore, nuk ka. Ka vetëm nga dogana shqiptare. Burimi absolutisht i panjohur. Mos harrojmë se flitet shumë edhe për fallco, për vaksina fallco në Europë. Pra thuhet që mos blini vaksina fallco. Kush më siguron mua me këtë lloj shteti, që nuk më tregon burimin, pra për të krijuar siguri në këtë pasiguri, që këto nuk janë fallco e ujë, për të bërë një show që gjoja solla vaksinën.

U tha është një shtet i BE. Cili është shteti i BE që mund të pranonte të fuste vaksina në vendin e tij në këtë formë? Ai që ja bën tjetrit, nuk ja bën vetes, ose ja bën. A bën vaki kjo? Është gënjeshtër që duhet hetuar. Nuk bëhet fjalë për ca trafikantë që ngrenë pallate, edhe ata duhen hetuar.

PYETJA: Pse nuk ka transparencë? Dhe kryeministri që u vaksinua?

FATOS LUBONJA: Hedh dyshime, dhe duhet hetuar. Duhet hetuar. Është një gjë e paprecedentë. S’mund të ndodhë, shteti është shërbëtori jonë, duhet të informojmë. Rama ësthë aktori kryesor i kësaj loje. Nuk e dimë tani. Duan të na shesin diçka për mua që është shumë e dyshimtë.

Edhe kjo me Pfizer, ku keni parë juve parlament që të firmosë gjëra, të aprovojë gjëra. Pse është deputeti, ku është dinjiteti i deputetit. Këtu tregojmë se jemi degraduar, se nuk e di në ka më poshtë. Kur arrin dhe shkel në këtë ndjeshmëri, kush më siguron mua që me këta kaq vota kanë ardhur nga emigrantët. Ku i ke? Nuk t;i tregoj. Këtu i kthehem dhe një lloj reagimi të vakët, nga ana e opozitës, bile dhe Presidentit që ka reaguar më fort për të tjerat. O jam unë i çmendur, por kam pyetur dhe të tjerë që i kapërxejnë të tjerat, si Dubai që ishte skandal, por skandale si Dubai kemi parë shumë, por kjo shkon përtej.

E para ajo që thoni ju, nuk bëhet pa transparencë. Kur bëhen marrëveshje dihen që bëhen. BE bëri një marrëveshje dhe e respektoi, më 27 filloi dhe filloi. Pfizer ka deklaruar se do japë pak më pak, në këtë kuptim nuk mund të marrim shembullin e vendeve të tjera. Si Gjermania që ka bërë marrëveshje tjetër me Pfizer, por nuk është e fshehtë, është transparente. Kurse ky gjoja për çmimin. Ndërsa Pfizer si një trafikant i mirë thotë ty ta shes kaq, atij aq. Nuk ka një interesim direkt tek Pfizer, çfarë marrëveshja ke bërë me këtë shtet?

Nëse bëhet fjalë për shtrenjtësi ose lirësi, po të jetë për lirësi aq më pak mund të shqetësohesh. Nëse ke blerë shtrenjt. Deputeti duhet të dijë sa harxhohet. Unë nuk e gjej dot në këtë gjë. Atëhere çfarë? Cili është sekreti. Se i dhanë ca vaksina Shqipërisë e u prish ekuilibri. Ky është stili i Edi Ramës, gënje e mashtro, se ky popull kështu e do. Propaganda është gënjeshtër, mbulo realitetin me fjalë.

Këtu dyshimet më të mëdha janë për vaksinat, a janë ujë, a janë skaduar, a janë shkrirë më parë e tani e marrim. Një pullë në supermarkete ka datën e skadencës, kaq e aq. Shkon në linjë me të gjitha gjërat, njerëzit po shtohen nurm i infektimeve dhe

Se del ajo Tirja, shkojnë e bëjnë tek Air Albania, tek Duka dhe i kërkonte edhe qira atje. S’ka ky shtet. A keni parë ndonjë shtet që e bën në stadium? E pashë në Turqi, rrinin në dhoma, kishte dhomë vaksinimi dhe një dhomë.

Stadiumi është ‘show’ se s’kanë vend ku ta bëjnë. Bëjnë vetëm 44. T’i duhet të kesh shpejtësi. Është dhe problemi ngrirja e shkrirja. Këta janë të paaftë, janë të aftë vetëm për të gënjyer e mashtruar. Komiteti Teknik janë bashkëautorë me këta. Të hetohen.