Izolimi i Shqipërisë nga Perëndimi si ‘sukses’ për kryeministrin

Kjo sepse me prirjet e tij të hapura anti-Perëndimore, me servilizmin e tij të hapur ndaj autokratëve të korruptuar, me kthimin e timonit drejt lindjes, me përpjekjet e dështuara për të trafikuar troje shqiptare për pushtetin e tij dhe me përpjekjen e tij për ta kthyer Shqipërinë në një minë në duart e armiqve të Perëndimit për të hedhur në erë BE, ai e ka alarmuar dhe ngritur në këmbë Brukselin dhe gjithë Perëndimin si asnjëherë tjetër.