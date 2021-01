Të rinjtë i bashkohen fushatës së fitores së PD në Nikël në një atfmosferë fitorejë dhe në prani të drejtuesit politik të Qarkut të Durrësit, Edi paloka dhe Kryetarit të PD, Fushë-Krujë, Agron Loka.

“Fillim me se i mbare. Sot ne Nikel , nje takim i shkelqyer si asnjehere. Dyzete e pese te rinj , pikerisht sot moren kartat e antarsise se PDSH. Me mbare se kaq nuk mund te fillohej ne nje zone te konsideruar si “te veshtire” per demokratet. Ne fakt takimi i sotem, besimi dhe optimizmi i te rinjve, por dhe i banoreve te tjere te Nikles, jane sinjali me domethenes per fitoren qe presim me 25 prill.

Te gjithe bashke nuk ndalemi nga asgje!”, shkruan Paloka