Nënkryetar i PD, Edmond Spaho do të jetë drejtuesi politik për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit në Qarkun e Korçës. Spaho ka drejtuar më parë Qarkun e Elbasanit, ndërsa në zgjedhjet e 25 prillit do të jetë në Korçë. PD vijon përcaktimin e drejtuesve të qarqeve për fushatën elektorale që do të sjellë një përmbysje të madhe politike.