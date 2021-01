Denoncimi i fortë: Lokali i Ben Blushit përhapës i Covid-19, policia nuk ndërhyn

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, lokali i Ben Blushit në Korçë është kthyer në burim të përhapjes së Covid-19t për shkak të tejmbushjes dhe mosrespektimit të masave.

Qytetari shkruan se, policia e shtetit nuk vepron, pasi ky lokal mbrohet nga Drejtori i Policisë, Ferdinand Mara, dhe komisari Krenar Gjokutaj.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Lokali i Arben Malavites mbjell covid19 dhe dhune ne qytetin e Korçes.

Narkopolicia ben sehir.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

Denoj me ashpersi krijimin e bombes biologjike ne qender te Korçes nga Arben Malavita ne lokalin e tij me te cilin mbush xhepat duke perhapur semundje dhe vdekje per pasurimin e tij.

Denoj qendrimin e papergjegjshem te narkopolicise se Korçes qe garanton veprimtarine antiligjore te rrezikshme te lokalit te Arben Malavites. sb

Pershendetje dr po ju informoj se per dhunen dhecshkaterimet ne lokalin e blushit policia asnje fjale.Diten e shtune per shkak edhe te debores korxa ka qene plote me turise. Pub republika ka vazhduar punen deri pas mesnate megjithse duhet te ishte mbyllur qe ne 10. Kuptohet mbrojtjen e ofron Fredinand Mara drejtori i policise dhe shefi i komisariatit nje pjanec ordiner Krenar gjokutaj. Keta jo vetem lejojne momben shendetesore cso fundjave sepse.marrin vete para nga njerzit e blushit por po fshehin edhe ngharjet kriminale.

Te shtunen lokali gati eshte thyer i gjithi pas nje sheri masiv dhe policia kishte frike te shkonte.

U rahen dy grupe nga tirana per pune droge por policia nuk shkon fare sepse po berk raportin duhet te nxjere oren. Faleminderit doktor qe publikoni te verteten