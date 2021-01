Malltezi denoncon krimin që po ndodh në bregdetin e Jalës

Sekretari për çështjet e Mjedisit në PD, Jamarbër Malltezi ka denoncuar një tjetër krim të rëndë mjedisor në një nga perlat e bregdetit shqiptar. Kësaj here ky krim po ndodh në bregdetin e Jalës, ndërsa autoritet shtetërore janë palë në këtë masakër duke e lejuar që të rrafshohet kodra e gjelbëruar e këtij bregdeti për qëllime biznesi.

Postimi i plotë i Malltezit

Krim pa ndeshkim. Kafshohet mali ne Jale e Gjipe por Klosi kos po ha e po puneson trafikantet e droges per inspektore mjedisi. A eshte ne perputhje me planin apo ne dhunim te planifikimit te territorit kjo nderhyrje e ortakut te Rames? Kaq mjafton per te treguar nese kemi shtet ligjor apo zuzari bandash qe nuk pyesin per ligje e per plane.Krim pa ndeshkim.

