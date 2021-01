Matematika e shitjes së detit dhe tradhëtisë kombëtare e Zografit Bis!

Nga Sali BERISHA

Miq,pasi shiti qindra e mirja milje detare ujrat shqiptare te detit Jon dhe pasurite nenujore te gazit dhe naftes prej triliona euro duke njohur te ligjshem vendimin e Greqise per zgjerimin e ujerave te saj territoriale ne detin Jon nga 6 ne 12 milje, Edvin Zografi Bis per te mbuluar tradhetine e tij te larte ben dudumin apo tuhafen. Ai u servir shqiptareve matematiken e tradhetarit apo shitjes se detit sipas te ciles 6 eshte me e madhe se 12 dhe se 12 eshte me e vogel se 6.

Ketu me poshte keni denoncimin qe i bene aktit te shitjes se detit Zografi Bis nga qytetari dixhital. sb

Kur 6 eshte me e madhe se 12, dhe 12 me e vogel se 6.

Ne emisionin Opinion te dites se Enjte, ne Top Channel,krieministri ine, Edi Rama u mundua te na mbushte mendjen ne Shqiptareve se Berisha kishte bere keq se i kishte dhene Grekeve 6 km nga shelfi yne detar, ndersa ai, lideri yne me permasa boterore, kishte vepruar me mire se Berisha se i kishte dhene Grekeve 12 km nga shelfi yne detar, por kete po e bente nepermjet Gjykates Nderkombetare te Hages. Ky i shkreti eshte i ndershem si Pons Pilati kur denoi Krishtin. Me logon dhe demagogjine e tij n’a genjen dhe na mashtron cdo dite, por tani ka arritur ne piken e talljes me popullin tone.