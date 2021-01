Skandali i Ramës/ Zëri i Amerikës: Franca i dërgon “Notë verbale” ministrisë së Jashtme dhe për dijeni edhe Presidentit të Republikës

Qëndrimet kritike të kryeministrit Edi Rama ndaj qasjes së Bashkimit Europian, i cili i la jashtë programit të vaksinimit, vendet e Ballkanit perëndimor, vijojnë të ushqejnë polemika.

Pak ditë më parë, në një intervistë për Zërin e Amerikës, ambasadori i Delegacionit të BE-së në Tiranë, Luigi Soreca u shpreh se “u habitëm nga deklarata e dhënë nga kryeministri në fillim të vitit, veçanërisht pasi solidariteti i Bashkimit Evropian nuk ka qenë kurrë aq i dukshëm sa në vitin 2020”.

Nga ana e tij, zoti Rama gjatë emisionit “Open” në Top Channel, të enjten në mbrëmje, u shpreh se ndoshta thelbi i deklaratave të tij ishte keqkuptuar. “Unë e kuptoj ambasadorin. Ndoshta ambasadori për fajin tim ka keqkuptuar ato kritikat e mia ndaj Bashkimit Evropian të cilave unë nuk i heq asnjë presje. Nuk janë kritika ndaj Komisionit Evropian të cilin ambasadori përfaqëson, janë kritika që lidhen me disa vende që egoizmin dhe cinizmin e kanë kthyer në sistem brenda tryezës së Këshillit Evropian”.

Zoti Rama, shtoi më tutje se atyre “nuk iu kushtonte asgjë” duke ju referuar faktit se disa vende të BE-së nuk kanë mundur të ezaurojnë sasitë e vaksinave që kanë marrë. Ai mori si shembull Francën. “Siç e shikoni, ju po e ndiqni, Franca deri përpara pak ditësh, se nuk e kam ndjekur sot por nuk e di kishte bërë pak mijëra ndërkohë që Franca ka shumë më tepër se ato pak mijëra. Dhe kështu më rradhë. Pra çfarë kuptimi ka, që ti të kesh stok në një masë që ti nuk e injekton dot as në një ditë as me një javë as me dy javë dhe mos ti thuash këtyre 6 vende që janë jashtë BE merrni dhe ju, jo shumë. Merrni dhe ju nga dymijë, 3 mijë,merrni nga 5 mijë. Filloni dhe ju injektoni vaksinën atyre që janë në vijën e pare dhe që punojnë 24 orë dhe janë të ekspozuar ndaj rrezikut dhe prej të cilëve kanë humbur dhe jetën. Çfarë ju kushtonte ,asgjë s’iu kushtonte. Kjo ka qënë kritika ime” saktësoi zoti Rama.

Por referenca ndaj Francës, nuk është pritur aspak mirë nga ambasada e këtij vendi në Tiranë, e cila, i është drejtuar me një “Notë verbale” ministrisë së Jashtme shqiptare, dhe për dijeni dhe Presidentit të Republikës, Parlamentit shqiptar dhe Delegacionit të BE-së. “Ndërsa Franca do të arrijë qëllimin e saj për 1 milionë njerëz të vaksinuar në fund të janarit, kryeministri ngriti pyetjen pse Franca duhet të ketë një stok vaksinash që nuk mund ti përdorë, në vend që ti ndajë me të tjerët. Përveç natyrës së pavërtetë të këtij informacioni, por që mund të jetë shumë i ndjeshëm për mendjet e njerëzve, kjo ambasadë konsideron se nuk është e përshtatshme të sulmosh në këtë mënyrë nominative, një vend mik dhe aleat”, shkruhej në “Notën verbale”

Në shkresën e saj ambasada franceze kujtonte ndërkohë se “çdo vit, Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Shqipëri me më shumë se 100 milionë euro, në sektorë të ndryshëm. Lidhur me pandeminë, Komisioni Evropian njoftoi më 8 janar se portofoli global i BE-së prej 2.3 miliardë dozash nuk ishte vetëm për BE por edhe për vendet fqinje. Financimi u sigurua për vendet e Ballkanit Perëndimor me 70 milionë euro nga programi IPA”, nënvizonte ambasada franceze./VOA