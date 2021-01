Foto/ Oficeri i policisë në festën e përvjetorit të FRESH, reagon Berisha: Narkopartia dhe narkopolicia janëe një!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, djali i prefektit të Gjirokastrës që punon si oficer policie ka festuar përvjetorin e FRESH.

Berisha shkruan në reagimin e tij se, narkopartia dhe narkopolicia janëe një!

Postimi ish-Kryeministrit Berisha

Narkopartia dhe narkopolicia jane nje!

Oficeri i narkopolicise feston dhe ben foto me freshistet e PS. sb

“Pershendetje doktor. Status i shperndare nga kryetari i PS Gjirokaster ne te cilin ky tipi i shenuar me shigjet te kuqe ne foton me rastin e pervjetorit te FRESh eshte cuni i prefektit gjirokaster dhe oficer policie ne drejtorine e policise qarku gjirokaster. Parti e polici bashke edhe ne Gjirokaster si ne gjith Shqiperine duke punuar per mandatin e trete”.