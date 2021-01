“Shikoni Edi Ramen si genjen dhe mashtron!”, Spaho: Premtoi se do i jepte fund përmbytjeve, por në 8 vite Shqipëria u përmbyt 8 herë

Reagim i nënkryetarit të PD, Edmond Spaho

Premtoi qe do i jape fund permbytjeve ne zonat rurale, periferi e qytete. Realiteti, ne 8 vite te qeverisjes se tij, Shqiperia eshte permbytur 8 here nga veriu ne jug me humbje te jashtezakoneshme te prones se qytetareve.

Nuk ka qytet sot ne Shqiperi qe te mos permbytet me shiun e pare. Rekordin e mbajne Tirana, Durresi, Vlora, Fieri, Berati ku jane kryer miliona euro investime fasade te cilat uji i ka hedhur ne det.

Ka ardhur koha qe ketij mashtruesi ti tregojme vendin e ta hedhim ne det.