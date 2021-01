Ushqimet që duhet të hani çdo ditë për të forcuar imunitetin dhe mbajtur larg viruset

Nutricionistët kanë dalë në konkluzionin se ka një listë me super ushqime që do të jenë kryefjala e 12 muajve të ardhshëm. Super ushqimet në gjuhën e tyre janë ushqime të shëndetshme, të pasura me antioksidantë, fibra dhe me shumë përfitime për shëndetin tonë.

Lajmi tjetër i mirë? Nuk ka asgjë nga lista më poshtë që nuk e hani.

Ushqimet e fermentuara

Turshitë, kos, jogurt dhe çdo gjë tjetër brenda një kavanozi. Janë të pasura me probiotikë dhe e ndihmojnë shumë sistemin e tretjes.

Boronicat

Nëse deri dje boronicat nuk gjendeshin brenda frigoriferit tuaj, kjo do të ndryshojë pas janarit. Janë të pasura me antioksidantë dhe fibra, prandaj mos i harroni!

Farat

Lloje të ndryshme farash s’duhet të mungojnë në raftet u ushqimeve sepse siç mund ta keni vënë re, fama e tyre do të jetë edhe më e madhe këtë vit. Janë një super mënyrë për t’i shtuar proteina dhe fibra vaktit tuaj.

Frutat ekzotike

Të pasura me potasium, antioksidantë dhe fibra. Miksojini dhe pini një lëng frutash për të pasur energji gjithë ditën!

Avokadot

Ka disa vite që avokadoja është në krye të listës së ushqimeve të famshme, por jo pa arsye.