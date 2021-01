Helidon Bushati: 25 Prilli është dita kur vendi do t’i kthehet qytetarëve të tij

Sot, në Vau Dejës.

Së bashku me ish-kryetarin e bashkisë z.Zef Hila, i cili pavarësisht kohëve të vështira nuk e ka kursyer për asnjë moment mbështetjen ndaj banorëve të bashkisë Vau- Dejës.

Me banorët e Grupseskioneve; Stajkë, Kosmaç, Bushat, Pleshë,Shkjezë, Pistull, Paçram dhe Dheu i Lehtë diskutuam mbi problematikat e zonës, por gjithashtu ndamë dhe objektivat e përbashkëta.

25 Prilli është dita kur vendi do i kthehet qytetarëve të tij, do jetë dita kur shqiptarët do marrin frymë të lirë, ndarja e të mirës nga e keqja nuk është larg!

Bashkë do t’ia dalim!