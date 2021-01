Berisha: Mësuesit, infermierët dhe policët pa shpërblime dhe pa marrë rrogat!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një mësuesi i cili shkruan se, mësuesit, infermierët dhe policët nuk kanë marrë pa shpërblime dhe as rrogat.

“Për mësuesit nuk u mjaftuan me mosdhënien e shpërblimit po nuk kanë nxjerrë akomat pagat e muajit dhjetor”, shkruan Berisha.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Mesuesit, infermieret, policet pa shperblimet dhe rroga!

Narkoshteti ne falimentim.

Lexoni denoncimet e mesuesit, infermierit, policit dixhital.

Per mesuesit nuk u mjaftuan me mosdhenien e shperblimit po nuk kane nxjerre akomat pagat e muajit dhjetor. sb

doktore prsh. as ne infermierve nuk na kan dhene rrogen akoma. as shperblime qe tha.punoj ne spital

Prsh Z.Berisha dhe te uroj nje vit sa me te mbare per ty dhe familjen tende .Lexova pak me pare qe mesuesit nuk kan mare rrogen akoma sikurse dhe policia e burgjeve konkretisht I.E.V.P DRENOVE na thone mbas dt 12 nuk e kuptoj pse dhe cfar do ham deri ne ate dt ,mir qe ne policet e burgjeve jemi te diskriminuar por as rrogen mos marim ne ate rroge presim ju lutem anonim .Se per pak harrova kemi qe ne mentor qe nuk marim oret e nates dhe ditet shtese flm Shiko më pak.