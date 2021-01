Deputeti i Ramës mbledh shefat e policisë për të bërë fushatë elektorale për PS (Foto)

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Saranda, i cili shkruan sem deputeti i PS, Alket Hyseni ka mbledhur shefat e policisë për të bërë fushatë elektorale për PS.

Qytetari shkruan se, depueti i PS u ka kërkuar atyre që të bëjnë presion në zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij, në takim ndodhej edhe narkokryetari i Bashkisë, Ardi Gurma.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Mafioz Hyseni mbledh narkodrejtuesit e policise per fushate elektorale!

Ne takim te gjithe pa maska nderkohe qe qindra e qindra qytetare gjobiten çdo dite per maska ne rruge.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

Pershendetje dr. Alket Hyseni ka mbledh shefat e komisariatit Sarand shefin e qarkullimit Met Celen shefin e kufirit per probleme elektorale.

Perveç kesaj qytetaret i griven ne gjoba per vete ska problem sma do mendja se esht rastesisht takimi dhe nuk besoj se diskutohet per pandemin fokusi jan presioni qe ata duhet te fillojne te bejn ne zgjedhjet e ardhshme ne takim ndodhet dhe narkokryetari Bashkise, Ardi Gurma.