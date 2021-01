Nga Luan BAÇI

6 JANAR 1991, 6 JANAR 2021!

30 vjet Partia Demokratike Dega Fier!

Gezuar festen, e themelimit te Deges tone, gezuar demokrateve Fierake, gezuar gjithe qytetareve te Fierit!

6 Janari eshte nje dite e mire. “Dita

e Ujit te Bekuar” te Krishtit.

Gezuar te gjithe besimtareve te krishtere dhe gjithe Shqiptareve ne kete dite te bekuar!.

6 JANAR 1991 kjo dite e bekuar eshte një ditë tepër e rëndësishme për Degën e PD-së në Fier dhe për vetë qytetin e Fierit.

Sot, mbushen 30 vjet nga dita e krijimit të Degës së Partisë Demokratike në Fier.

Me këtë rast, në emrin tim dhe të strukturave drejtuese të Degës së PD-së Fier, uroj gjithe Demokratet e Fierit dhe çdo qytetar Fierak.

GEZUAR FESTEN E THEMELIMIT TE PD DEGA FIER!

Jam i lumtur dhe ndihem i privilegjuar, krenar, që jam pjese e ketij ekipi per dhjetra vite me radhe, por ne menyre te veçante, akoma me shume per keto 8 vite te veshtira dhe heroike opozite ne drejtim te PD Dega Fier, me mbeshtetjen dhe perkujdesjen e Kryetarit te PDSH Z LULZIM BASHA, ja kemi dale te jemi sot nje ekip i forte, i mireorganizuar, i perkushtuar dhe te gatshem per te zhvilluar betejat qe kemi perpara, fushate serioze, korrekte dhe te sigurte per te marre pergjegjesi, per rezultatin e fitores ne Fier!

Vleresim, respekt, mirenjohje te thelle dhe te pa fund per koleget dhe miqte e mi, bashkeudhetare bashkedrejtues ne keto vite opozite:

49 KRYETARET e Grup Seksioneve:

49 SEKRRTARET e Grup Seksioneve:

Qe kane mbajtur peshen kryesore ne keto vite.

227 KRYETARET e Seksioneve:

227 SEKRETARET e seksioneve:

Te pa lodhur dhe themeli i strukturave tona.

ME mijra, ANETARET tane te mrekullueshem, SIMPATIZANTET dhe VOTUESIT tane te shumte dhe te vendosur:

Vleresim, respekt dhe mirenjohje, ne kete dite feste dhe per ish pjesen e rendesishme te DEGES se PD FIER, Bashkine ROSKOVEC , dhe Nj.V KUMAN , STRUM , KURJAN, per punen e tyre kurajoze dhe rezultatet e shkelqyera, qe tashme po e tregojne veten si nje DEGE me vete e mire organizuar, me performance te shkelqyer dhe me struktura dhe drejtim perfekt, me drejtuesin e talentuar dhe te sprovuar me fitore, GEZIM CAUSHI.

Vlersim per punen dhe kontributin e:

RAJMOND PLAKES, SAFET RUKOS, ILIR SHABANIT, BUJAR CJAPIT, si ish drejtues me performanc te shkelqyer, te ketyre Njesive Vendore:

Pa dyshim nje vend shume i rendesishem, eshte per QYTETARET e thjeshte dhe te kulturuar, te pa angazhuar, por qe me mençurine e tyre,me largepamesine e tyre, bejne diferencen, me gjykimin e tyre te drejte, objektiv dhe te paanshem!

Vlersim dhe Respekt maksimal,per shume te rendesishmit DREJTUESIT e larte te Deges PD Fier:

SEKRETARET Funksional te Deges.

NEN / KRYETARET e Deges.

KRYETARET e FRPD dhe LDG.

KRYETARE e Bordit Financiar.

ANTARE te nderuar te Bordit Keshillimor.

SEKRETAR I DEGES!

PA TJETER, nje falenderim dhe mirenjohje krejt te veçante per Kordinatorin Politik te Qarkut, ENKELEJD ALIBEAJ, mikun tone, te perhershem, te pa lekundur qe ka qene bashkeudhetari dhe bashkedrejtuesi yne perfekt, ashtu siç di vetem ai te jete, ne keto vite opozite dhe ne vazhdimesi!

Mirenjohje dhe falenderim per KRYETARIN tone LULZIM BASHA, per besimin qe na dha, ne vazhdimin e punes me kete ekip te mireorganizuar dhe te sprovuar tashme ne shume beteja opozitare dhe te gatshem per te marre persiper pergjegjesit dhe sfidat e kohes!

Protesta te shumta ne numer, te forta ne qendrushmeri, korrekte ne maksimumin e ligjit, te rregullta, gjithe perfshirese dhe me mbeshtetje te gjere qytetare.

Aktivitete te shumta, takime, te njepasnjeshme, tubime gjigande dhe performance opozitare perendimore te prezantuara nga dega jone ne keto vite opozite ne:

CAKRAN, LEVAN, TOPOJE, LIBOFSH, MBROSTAR, PORTEZ, FRAKULL, DERMENAS!

Respekt dhe vleresim per drejtues te pushtetit lokal ne vite dhe perfaqesues tanet ne Parlament, qe nuk kane ndaluar asnjehere se kontribuari ne forma nga me te ndryshmet ne keto vite opozite:

ish Kryetarin e Qarkut Luan Muçaj,

ish Kryetarin e Bashkise Agron Milaj,

ish Deputetin Vaska Ngresi.

ish Deputetin Kozma Dashi.

Ish Deputetin Bedri Mia etj..perfaqsues dinjitoz te forces tone politike.

Duke i falenderuar personalisht shume, si edhe ne emer te PD Dega Fier!

Pa harruar asnjehere Drejtues te niveleve te tjera ne vite, biznesmen dhe kontributor, qe jane aktive dhe mbeshtes pa rezerva, ne vazhdimesi:

Respekt per:

Koçi Papuçi, Profesor Ilia Fili, Sali Krasniqi, Artuar Rustemi President i TV Apollon, , Enver Shehu, Agron Koçi, Musa Rakipi, Sami Maloku, (edhe sot Kryetar Grup Seksioni ) Muharrem Morina, Ilir Zotaj, Bujar Zyka, Ferdinand Veliu, Rrapo Gjata, Nisi Toska, Ilmi Baçinozi, Gezim Boriçi, Pajtim Tahiri, Agim Kajolli, Nazar Plaka, Marsi Sota, Besnik Osmani, Aleksander Ogiçi, Hetem Bidaj, Lartim Isufi, Pellumb Zoto, Resmi Ferko, Edvar Kodheli, Mario Margilaj, Rropo Driza, Robert Dhamo,Gjolek Allidagu, Gjeko Lena, Ramadan Krasniqi, Muharrem Gjeli, Agim Driza, Zylo Delibashi, Flamur Agalliu, Isa Qallia, Durim Lekdushi, Iljaz Vrioni, Durim Grabova, Kristaq Lena, Iljaz Haxhia, Enver Skendo, Sotiraq Aleksi, Luli Derveni, Sulo Mehmeti, Ferit Hoxha, Pandi Capo, Ilir Bele, Alqi Çeliku Ramize Mernica, Arjeta Çumani, Malo Zani, Aferdita Balla, Engjellushe Mahmutaj, Fildeze Xhukiçi, Vaide Majaci, Lumturi Grabova,Kozma Gjata, shkrimtari Petraq Kote, Adem Latifi, Enver Dika, Pandeli Tole, Dashi Bita, Agim Qejvani, Fadil Selaci, Vait Baçe, Vladimir Korçari, Osman Rredhi, Xhezmi Tafa, Mustaf Gashi, ( Sekretar Grup Seksioni) Zoto Leskaj, Maks Dertliu, Agron Kalemi Edmond Toska, Toto Avdia, Pertef Velçani, Llukan Panajoti, Çezar Koliçi, Gezim Bega Bujar Lule, Agim Isufi, Kongres Braka, Meçan Hoxha, Gezim Maloku, Adriatik Bregasi, Edmond Gjoleka,Perparim Maloku, Antoneta Filipi, Norma Canaj, Luljeta Senka, Lumturi Poro, Dhurata Toska, Natasha Sela, Margarita Golloshi Miranda Kadiu dhe shume e shume te tjere, duke ju kerkuar ndjese, te madhe per pa mundesi permendje emri!

KETE, ditë gëzimi e festojmë së bashku, të gjithë demokratët e Fierit, themeluesit dhe kontribuesit historikë, e deri tek anëtarët më të rinj dhe simpatizantët tanë.

SOT, në këtë ditë historike ne duhet të kujtojmë me mirënjohje, ÇDO DEMOKRAT TE FIERIT TE VITIT çdo, 1991. Te gjithe ata ZOTERINJ, që në 6 JANAR 1991, firmosen për krijimin e Degës së PD-së në FIER!

Guximi dhe kontributi i tyre, në këtë moment historik të paçmuar të Shqipërisë, meriton dhe ka të gjithë mirënjohjen tonë.

Merita e tyre më e madhe dhe që i dallon nga të gjithë demokratët e tjerë, qëndron tek përballja që ata patën me sistemin e kalbur komunist.

Ata guxuan të fillojnë historinë e demokracisë pluraliste në Shqipëri, Ata , lanë një gjurmë të shënuar në histori:

ARJAN NIKAJ, e nisi qe ne 2 JANAR, 1991 takimin e pare zyrtar, ne Azotikun e famshem te Fierit, pavarsisht skepticizmit dhe frikes, qe ishte karakteristike e kohes, pavarsisht, pengesave te falangave dhe ekstremisteve komuniste, qe dhe lejen e dhane per dt 2 Janar, per veshtiresi mbledhje njerezish, takimi u be perfekt dhe kjo fale, organizimit te drejtuesve dhe gatishmerise se qytetareve demokrate dhe liridashes Fierake.

Ne 6 JANAR 1991:

Arjan Nikaj, Fatos Mihali

Themelueset qe edhe sot vazhdojne te kontribuojne, gjej rastin ti falenderoj publikisht, me vleresim dhe mirenjohje, te veçante!

Viktor Margilaj, Veli Koci, Stavri Furxhi, Mihal Pikuli, Vladimir Mucaj, Edmond Ymeri, Avdulla Dyrmishi, Ilmi Hoxha, Xhelal Tahiri, Shpetim Kastrati, Hasan Misiri, Artur Cuni, Vasil Kalemi, Niko Vrushi dhe i paharruari Muhamet Sherri!

Firmosen themelimin e Deges se PD ne Fier.

RESPEKT DHE MIRENJOHJE ZOTERINJ!

POR, krahas themelueseve, Sot është dita që ne të kujtojmë me mirënjohje, dhe respekt, çdo kontribues të historisë tonë 30 vjeçare ,te kujtojme ata qe sot nuk jane mes nesh:

Unë dua të kujtoj në mënyrë të veçantë me shumë respekt dhe mall, Kujtim Majacin. Shaban Bala, Vangjel Capo ( Profesor Xhela)

Unë shfaq respektin dhe nderimin tim të thellë, per themeluesin Veli Koçi,

I urti dhe i dituri profesor Bahri Shanaj,

I palodhuri dhe i mençuri Muharrem Cani,

I paepuri Selami Morina,

I pa lodhuri, Xhevat Mernica.

Qe ne keto vite opozite vendimmarrjeve te medha dhe historike qe PD dhe Lulzim Basha kane marre, ata kane qene bashkepuntore dhe mbeshtetes te pa kursyer, edhe per mua personalisht, mirenjohje te thelle dhe shume mall per ta!

Respekt dhe mall per!

Behar Plaka, Albert Duduci, Ermioni Prifti, Jorgji Prifti, Vilson Filipi, Kristul Moci, Spiro Konomi, Petrit Carcani , Xhevair Plaka, Bujar Suli ,Burhan Misiri, Nentor Xhemali. Durim Kondi,Viktor Bullgari, Xhezmi Skenderaj. Neki Vrenozi, Met Çuçalla, Lule Dine, Nail Amati, Haxhi Baçinozi, Kici Daka, Beqo Çela, qofshin te paharruar!

Sot ne festojmë, por kemi rastin edhe të hedhim vështrimin pas për të parë 30 vjet histori të Degës së PD-së në Fier.

Nuk kemi pasur ditë të lehta! I jemi vënë përballë sistemit të diktaturës komuniste. Ngritëm dhe konsoliduam një strukturë politike të qëndrueshme. Krijuam dhe përcollëm frymën opozitare dhe ndjesinë e lirisë.

I përcollëm ato në qytetin e Fierit si vlera të qënësishme ideologjike të Partisë Demokratike.

Çdo drejtues i Degës së PD-së, ka vënë një gur të rëndësishëm në udhën tonë të vështirë dhe secili prej tyre meriton vëmendjen dhe mirënjohjen tonë:

Kryetaret e Degës ne vite:

Viktor Margilaj, Ferdinand Agalliu, Belul Celo, Vasil Ndreko, Brahim Morina, Ligor Pove, dhe Ferdinand Murati,

Sekretaret e Degës në vite:

Xhelal Tahiri, Kristul Moçi, Petrit Çarçani, Ylli Shanaj, Renato Shyti, Maksim Bega, Përparim Gjeka, Admirim Shehu.

SOT ne kete 30 VJETOR , ne jemi ne situata krejt te pazakonta, jemi pas nje viti te veshtire, dhe qe vazhdon i tille, nga rreziku i COVID-19 qe ka mberthyer frikshem boten dhe ne, por ndryshe nga bota, ne jemi ne nje menaxhim te keq dhe te pa afte, te nje qeverie te korruptuar dhe nje Kryeministri te papergjegjshem dhe diktatoruc.

HOMAZH, per te gjithe te dashurit e shume familjeve Shqiptare dhe ne veçanti atyre Fierake qe humben jeten, ne betejen me Covid-19. Qofshin te parajses!

Ne sot kemi perballe nje klike hajdutesh, nje sekt te organizuar sipas modelit te mafias, qe ne çdo hap qe hedhin, vetem vjedhin, gllaberojne dhe mendojne se si te manipulojne dhe te deformojne zgjedhjet e 25 Prillit 2021.

DUHET ta HARROJNE:

NE SOT, jemi me te organizuar dhe te vendosur se asnjehere tjeter, vendimarrjet e medha politike, te ketyre viteve te veshtira opozite, te marra nga Lideri yne LULZIM BASHA, ne konsultim te plot me anetaresine, treguan largepamesine e Partise Demokratike dhe vertetuan para opinionit kombetar dhe nderkombetar, fytyren e vertete te sektit te rilindjes dhe drejtesine e vertete te kauzave te ngritura nga Partia Demokratike dhe LULZIM BASHA!

NE SOT, jemi gati, per betejen qe kemi nisur dhe do ta realizojme ne 25 Prill, me nje ekip si asnjehere tjeter me pare!

Me besim te plote te PARTIA DEMOKRATIKE!

Me besim te çdo anetar i PD-se, çdo simpatizant dhe votues i saj!

Te gjithe bashke, te bashkuar rreth vlerave tona!

Te gjithe bashke te frymezuar rreth idese se Partia Demokratike eshte forca me e madhe politike ne vend!

Te gjithe bashke te drejtuar nga politika largpamese dhe europiane e kryetarit tone dhe Kryeministrit te ardhshem te Shqiperise Lulzim Basha!

Te ndergjegjshem se jemi misionare, perfaqesues dhe mbartes te kerkesave dhe besimit te gjithe Shqiptareve!

Ne do te fitojme sfidat politike te se ardhmes dhe ne 25 Prill, Partia Demokratike do te marre fatet e vendit ne dore, per te bere realitet ate qe nisem ne fillimvitet 1991.

“E duam Shqiperin si gjithe Europa”.

Gezuar Festen Partia Demokratike Dega Fier!