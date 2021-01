Të shtëna me armë brenda një banese në Elbasan, dyshohet për një të vdekur

Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë mbrëmje në Elbasan. Mësohet se një 59-vjeçar i identifikuar si M.A., ka kryer vetëvrasje me armë gjahu.

Ndërkohë, vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes.

Njoftimi i Policisë

Në fshatin Recan, Elbasan, shtetasi M.A., 59 vjeç, dyshohet se në gjendje të rënduar psikologjike është vetēvrarë me armë gjahu në banesën e tij.

Grupi hetimor po punon pēr zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.