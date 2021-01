Taulant Balla po ndërton kulla në Elbasan me ndihmën e kryebashkiakut të Ramës

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Taulant Balla po ndërton kulla në Elbasan me lejen e kryetarit të bashkisë, Gledian Llatja.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuza te renda per Tualant Bego Yaris dhe Gledian Llatja!

Lexoni denincimin e qytetarit dixhital! sb

Skandali ne qytetin e Elbasanit mban emrin e kryetarit te bashkis Gledian Llatja dhe kryeHajduti Taulant Balla.Po shoh qe po ngrihen kulla shumekateshe duke gllaberuar te gjithe mushkerine e qytetit dhe nje nder vendparkimet me te medha pa pages qe i sherbente qytetit dhe institucionit te bashkise.Jo pa qellim po ndertohen pallate me dy kate parkim nentoke 1 kat gledi,1 kat Tao.

Ketu do te jen afro 2000 vende parkim qe do ti ndajn te 2 rilindasit.Me nje klientele te siguruar te perjetshme nga nepunesit qe do perfshije bashkia e madhe qe po ndertohet pasi nuk do kete me parkim prej ndertimit jan te detyruar te parkojn patjeter dhe banoret rezident te pallateve e hallexhinjt qe duhet te mbarojne ndonje pune ne bashki,do te behen Boset e rinj te RiLindjes.Faleminderit kryetarit qe duam faleminderit Gledi dhe deputetit Balla ,faleminderit Rilindja qe po na vjedh pergjithmone😪