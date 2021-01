Nga Petrit VASILI

I përdhunuari i përjetshëm Edi Rama!

I perdhunuar nga frikera e nga ankthe te vjetra feminore e adoleshenciale e deri tek ato te rejat si frikerat nga pabesite e tija, nga ndeshkimi dhe miqesite e gabuara e kane shnderruar edi ramen ne nje qaraman dhe intrigant te trashe.

I perdhunuar nga lloj soj trafikantesh,kriminelesh, te denuarish ordinere, oligarkesh, qe japin emrin hua apo qe marrin para me grushte Edi Rama, ai perdhunohet sistematikisht ore e çast prej seicilit prej tyre.

I perdhunuar, i deshperuar, i urryer Edi Rama i mbetur vetem gjithmone shtrihet ne preherin e perdhunuesve te vet, qe nuk e kursejne fare dhe i rrembejne para’ dhe prone publike pa fund, qe ai jua jep pa fjale, i bindur dhe i neperkembur siç eshte, duke tradhetuar cdo çast te gjithe shqiptaret.

I perdhunuar pa sherim, ai shet tradhetisht edhe kufijte e Shqiperise sepse perdhunuesit e huaj ja njohin mire….gropat e zeza ku ka rene dhe borxhet ku ka hyre.

I perdhunuar, i perbuzur dhe i poshteruar Edi Rama sot eshte nje gremine kompleksesh psiqike e kriminale, qe gjenerojne vetem dem dhe ligesi.

I perdhunuar gjer ne perhumbje, ai me mire se kushdo tjeter e di, qe perdhunuesit do ta perzene, do ta tallin, do ta fajsojne, do ti marrin edhe lekun e fundit dhe do ta groposin po aq qetesisht siç e perdhunuan.

I perdhunuar perjetesisht, ky ka karakter i dobet dhe i shantazhuar nga llumi i shoqerise miq te tij, do te mbetet gjithmone shembulli se si nuk duhet te jete nje njeri dhe aq me shume nje udheheqes.

I perdhunuar, rruge te mbare per ne greminen, qe hape vete, e shtyra e popullit nuk do te mungoje te jete asgjesuese ne 25 prill.