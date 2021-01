5 Janar 1991-5 Janar 2021/ 30 vjet Partia Demokratike Kukës

Historik i shkurtër i krijimit të Degës së PD-së Kukës

Shumë banorë të Kukësit, të perndjekur politik, intelektual të rinj e punëtor, u bënë mbështetje e lëvizjes studentore dhe Partisë Demokratike. Me 26 dhjetor 1990, u vendos afisha e parë në qytetin tonë , ajo u bënte thirrje banoreve të perkrahnin dhe antarësoheshin në PD. Me ndermjetësimin e Myftar Gjanës i ngarkuar nga grupi nismëtar i PDSH-së u mbajtën disa takime paraprake me antikomuniste, përkrahës të deklaruar të PD-së.

Personat e autorizuar për themelimin e degës nga Komisioni Nismëtar i PDSH-së në atë kohë ishin, Isa Elezi dhe Aneta Ahmati.

5 janar 1991, ishin 15 nismëtaret e parë që themeluan degën e PD-së Kukës.