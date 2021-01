Basha: 8 vitet e Ramës në pushtet kanë qenë një histori dështimesh, ne do të bëjmë ndryshimin që kërkojnë 80% e shqiptarëve

Nga Lulzim BASHA

8 vitet e Ramës në pushtet kanë qenë një histori dështimesh dhe premtimesh të rreme. Më mirë se kushdo këtë e kuptojnë të rinjtë gjimnazistë që përballen çdo ditë me sfidën e ndjekjes së studimeve të larta në Shqipëri.

Ata më shprehën trishtimin që sistemi ynë arsimor ka kolapsuar. Mbyllja e departamenteve dhe fakulteteve në shumë universitete shqiptare e dëshmon këtë dramë. Tarifat e studimit janë shumëfishuar, ndërsa familjet shqiptare janë rrënuar ekonomikisht. Qeveria shqiptare dha mbështetjen më të ulët për familjet shqiptare. Të rinjtë nuk përfituan asnjë lehtësi, ndërkohë kostos së lartë të tarifave i’u shtua dhe ajo e mësimit online.

Kjo situatë do të marrë fund. Për mua arsimimi, punësimi dhe ofrimi i mundësive për të rinjtë do të jetë prioritet kryesor. Ne do të anullojmë ligjin klientelist të arsimit të lartë. Do të zerojmë tarifat e studimit për 90% të studentëve shqiptarë që vijnë nga familje me të ardhura nën 640 mijë lekë në muaj. Për të tjerët ne do t’i përgjysmojmë tarifat. 10 mijë studentët më të mirë do të përfitojnë 1 vit praktikë pune të paguar 300 mijë lekë në muaj.

Do të rikthejmë rritjen e shpejtë të ekonomisë duke aplikuar taksën e sheshtë 9%, duke tërhequr investimet e huaja dhe duke nxitur sipërmarrjen rinore dhe inovacionin.

Me energjinë e rinisë shqiptare, me programin e Partisë Demokratike për transformimin rrënjësor të vendit, ne do të bëjmë ndryshimin që kërkojnë sot 80% e shqiptarëve, do të krijojmë mundësi dhe do t’i japim shpresë për ditë më të mira për çdo qytetar shqiptar.