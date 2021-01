Deklarata e fortë e infermieres: Pacientët me Covid-19 marrin oksigjen nëpër korridore, të tjerë presin në ambulanca

Pandemia e Covid-19 ka nxjerrë ‘zbuluar’ sistemin shëndetësor të çdo shteti. Vështirësitë që ka kaluar sistemi shëndetësor gjatë kësaj periudhe janë reflektuar në humbjen jete të shumë individëve.

Kjo situatë nuk ka kyçur gojën e infermierëve, të cilët kanë nisur të kërkojnë më shumë shumë vëmendje nga qeveria. E tillë është kjo infermiere britanike, që kontribuon në Spitalin e Ëhitington në Veri të Londrës.

Në një intervistë për mediat britanike, ajo ka treguar gjithçka. Në rrëfimin e saj ajo ka dhënë detaje tronditëse, pasi ka zbuluar se pacientët lihen në korridoret e spitalit me aparate oksigjeni dhe të tjerët presin deri në 3 orë në ambulancë për të pritur radhën e shtrimit. Ndërkaq, ajo shton se ka raste kur pacientëve i mbaron cilindri i oksigjenit.

“Unë jam e shqetësuar për sigurinë e pacientit sepse nëse këto gjëra të vogla po ndodhin tani kur ne jemi nën kufizim, gjendja vetëm do të përkeqësohet. Nuk e di se çfarë do të ndodhë tjetër, kjo më shqetëson. Morali i stafit është i ulët. Ne nuk kemi tejkaluar fizikisht, emocionalisht dhe mendërisht valën e parë, dhe tani duhet të përballemi me të dytën. Kemi nxjerrë pacientë jashtë në korridore për të marrë oksigjenin dhe më pas i kemi fuur në dhomë. Ka raste kur edhe mbaron oksigjeni. Kjo është një situatë vërtetë surreale për ju, por ne e shikojmë këtë ditë pas dite”, tha infermierja.

Ajo tha se nuk ka mjaftueshëm infermierë për t’u kujdesur për pacientët në spitale dhe se rritja e numrit të pranimeve po dëmton personelin e rraskapitur nga ngarkesa.