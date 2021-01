Denoncimi i fortë: Ardi Veliu kontrollon trafikun e drogës me Greqinë! Ja kush qëndron pas tij

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, icili shkruan se, kushëriri i drejtorit të Përgjithshëm të Policisë Ardi Veliut që është shef i kufirit ne Sarande, Fadil Veliu po bën transportin e gjithë drogës në Greqi. Sipas tij, 322 kg drogë që u kap dje në Korfuz ishte e tija.

Ai shkruan se vëllai i tij, Elmaz Veliu e mori nga Gjirokastra dhe e çoi drejtor qarkullimi në Tiranë për të mbledhur lekë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Ardi Veliu kontrollon trafikun e droges me Greqine!

Kete trafik ai ia ka besuar kushos se pare Fadil Veliut.

Ngarkesa 322kg droge qe u kap ne Korfuz ishte dhurate e per vitin e ri klanit Velia.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

Doktor te pershendes dhe uroj te kaloni gezuar festat familjarisht. Te jap dhe nje informacion interesant pasi nuk po shkruan njeri per mafiozin Ardi Veliu dhe fisin e tij te cilet njerin e ka shefin e kufirit ne Sarande, Fadil Veliu qe po ben transportin e gjith droges ne greqi dhe dje ne korfuz 322 kg qe u kapen ishin te tija, dhe tjetri vellai i tij Elmaz Veliu te cilin e mori nga Gjirokastra dhe e coi drejtor qarkullimi ne Tirane per te mbledhur lek, te dy keta si vellezer jan femij xhaxhallaresh me kryemafjozin Ardi Veliu, verifikoji po deshe dhe do shikosh qe jan te verteta te gjitha keto. Doktor te uroj gjith te mirat dhe Gezuar.