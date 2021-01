Surrel News apo Haberet e Surrelit!

Njoftim:

Sot ne 10:30 ne ERTV ne haberet e Surrelit do ndiqni:

Lajmi i pare- Vaksina vjen me dt 10 janar falas per te gjithe ata qe me besojne, sa per te tjeret ….!!

Ne dhjetor vertet u njoftua se po udhetoj per New York per te mbushur avionin e madh ne dispozicion me vaksina por me hutuan soldet e Krishtlindjeve dhe u detyrova te mbushe me mallra baulet e mia. Ne fund te fundit ne kete bote une i falem vetem Lindes dhe askujt tjeter nuk i kerkoj ndjese, as vet Zotit.

Tani rradhen e keni ju per vaksinen.

Lajmi i dyte- Mbledhjet e qeverise i jane dhene me koncesion Braçes pasi kryeministria u mbush me covid19. Por perseri gjithnje punoj fort dhe ato ndiqen me zoom nga Sarajet e Surrelit.

ps: per me shume hollesi ndiqni ERTV e Arben dhe Karlo Malavites, Ymer Çorapes e Tualetit te Kol Balles!! sb