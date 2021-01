Banda e hajdutëve të qeverisë qenka zgjuar e mërzitur dhe inatosur! Kanë arsye të forta…

Nga Belind KELLIÇI

Banda e hajdutëve të qeverisë qenka zgjuar e merzitur dhe inatosur! Kane arsye te forta, s’kane faj sepse:

1. Mashtrimet propagandistike nuk i ha me as qeni!

2. Shqiptaret ua kane hequr vizen dhe nuk u besojne me, sepse kane 7 vjet qe i mashtrojne, i vjedhin dhe i lene ne meshire te fatit!

3. Kane frike se pas 25 prillit, shume prej tyre do te perballen me drejtesine, per vjedhje e mashtrime. Prandaj jane turrur si te cmendur. Shihini sa te deshperuar jane, ne perpjekje per te mbrojtur deshtimin e tyre.

Kane 7 vjet qe i genjejne shqiptaret dhe sot shpresojne se do te mund te vazhdojne prape ti mashtrojne per ti vjedhur.

Sot shqiptaret e dine fare mire se kush nuk mashtron dhe nuk vjedh, per Edi Ramen fle!

Edi Rama eshte e shkuara e erret e ketij vendi, shqiptaret sot kane me shume se kurre nevoje per modele suksese. Nje politikan matet nga veprat dhe jo nga fjalet!

Basha ndertoi Rrugen e Kombit, ndersa Rama i vendosi traun!

Basha luftoi per Shqiperine ne NATO, ndersa Rama e ktheu Shqiperine ne delen e zeze te Europes, me krim dhe korrupsion, trafiqe dhe me e renda futi ne parlament dhe qeveri, trafikante e kriminele.

Basha liberalizoi vizat duke plotesuar endrren e miliona shqiptareve, ku te rinjte jane perfituesit me te medhenj, ndersa Rama i coi ne emigrim rreth 200 mije te rinj.

Basha punoi per pavaresine e Kosoves ndersa Rama per fuqizimin e Serbise ne rajon dhe Europe.

Basha projektoi Tiranen moderne dhe europiane, ku nisi ndertimi i Bulevardit te ri, kthimi i lumit te Tiranes nga vend depozitim plehrash ne nje oaz per banoret e zones, ndertoi rruge, parqe dhe i dha dimension europian qytetit.

Rama dhe Veliaj nderkohe betonizuan Tiranen, u moren pronen pronareve dhe ua dhane klienteve te tyre. Tirana u shnderrua ne lavatrice te pastrimit te parave, sepse per ta rryfsheti vjen i pari!

Ne qeveri dhe opozite Lulzim Basha u angazhua per te pershpejtuar rrugen europiane te Shqiperise. Ndersa Edi Rama ia dorezoi Shqiperine krimit te organizuar dhe 10 oligarkeve!

Ne 7 vjet Rama e ngadalesoi dhe krijoi cdo dite e me shume pengesa per celjen e negociatave.

Per keto arsye e shume te tjera, Rama dhe banda e tij ne pushtet eshte e tmerruar. Edi Rama ben mire te gjeje ndonje avokat te zot dhe ti lere shqiptaret te ecin ne rrugen e progresit dhe zhvillimit.