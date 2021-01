Rama, demagogji për të transformuar dështimin në “fitore”!

Nga Tritan SHEHU

“Inati” i 1 Janarit i Rames ndaj BE, demagogji per te transformuar deshtimin ne “fitore”.

Kryeministri sot mbasi anatemoi Europen, njofton per ardhjen me “pikatore” te disa dozash vaksinash per 5000 qytetare ne “javen e trete te janarit”, qe nuk mjaftojne as per 1/4 e personelit shendetesor, pa llogaritur grupet e tjera te “rrezikut”, megjithate te shpresojme dhe per aq!

Kjo ne nje kohe kur Janari do te jete per te gjithe Europen e shumicen e Botes periudhe e vaksinimit masiv te popullesise.

Njofton qe do te mbylle me Pfizer per 500 mije doza, pra per 250 mije qytetare ne muajt e ardhshem, te shpresojme, por eshte perseri shume pak e shume vone.

Per te kuptuar, sipas protokolleve europiane etj, Shqiperia ka nevoje per te vaksinuar reth 2,3 M qytetare, qe megjithe firon, mundesine e nje rifreskimi te trete per disa, kerkon reth 5,5 M doza.

Sidoqofte me vjen mire qe kjo Qeveri me ne fund e pranoi ate qe ne kembengulim prej Shtatorit, qe ishte nje gabim fatal ngurtesimi vetem te COVAX e mos kontraktimi nderkaq direkt me kompanite prodhuese ose nepermjet vendeve kryesore te BE.

Sot ai ben sikur e ka harruar COVAX!

Tashme te gjithe e kuptojne se deklaratat e Rames per pa mundesi kontraktimi direkte me kompanite ishin nje mashtrim me pasoja humbje jete, shendeti e shkaterrim ekonomik per vendin.

Nqs Shqiperia do kishte vepruar ne kohe, ne baze te rregullave te kontraktimit, sot ne vendin tone do te kishte filluar vaksinimi i grupeve te “rrezikut”, ne Janar do te fillonte vaksinimi masiv, pa pasur nevoje per “trasten” bosh ose me shprese shume pak te mbushur te “lypsarit”.

Pra Kryeministri i yne as nuk duhet te anatemoje BE, gje qe vjen dhe nga orientimi i tij vizionar, as te marre rolin e shpetimtarit kur deklaron qe po “realizon” nje pjese te vogel e te vonuar te detyrimve te tij, as te kerkoje te marre rolin e « Plakut te Vitit te Ri » me « thesin bosh », por te pranoje qartesisht deshtimin e deri tanishem e te kerkoje ndihmen e te gjithe faktoreve per te mbushur sado pak boshllekun e krijuar nga ai vete.