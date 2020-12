Basha: 80% e shqiptarëve duan ndryshim, PD është e vetmja forcë që mund ta sjellë ndryshimin me programin e saj

Nga Lulzim BASHA

Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm: të rinjtë e saj. Po fatkeqësisht dështimi 7 vjeçar i kësaj qeverie, përqendrimi i pasurive dhe parave të këtij vendi në duart e 10 njerëzve e ka dekurajuar rininë dhe pamundësuar gjetjen e një pune nga ana e tyre, duke i detyruar të kërkojnë opsione për t’u larguar nga vendi.

Gjatë bashkëbisedimit, disa prej tyre më thanë se sot nuk ka rëndësi se çfarë përgatitjeje ke, duhet të paguash, të kesh miq të pushtetshëm apo të shndërrohesh në shërbëtor të partisë në pushtet për t’u punësuar.

Hendeku mes një grushti që kontrollon pasuritë e shqiptarëve dhe shumicës dërrmuese është thelluar gjate 7 viteve të Edi Ramës.

Në 7 vite ai ka dështuar të thithë investime të huaja që hapin vende pune. Vendimet e tij kanë favorizuar gjithmonë 4-5 oligarkë. Mbi 2 miliardë Euro janë të dedikuara për koncesione e PPP që i kanë marrë këta oligarkë.

7 miliardë Euro janë abuzimet e kësaj qeverie të konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Nëse këto para do të kishin shkuar për të nxitur zhvillimin ekonomik, për të subvencionuar fermerët, për të ulur taksat dhe mbështetur sipërmarrjen, për të stimuluar sipërmarrjen e të rinjve, për të ulut tarifat e shkollës, sot nuk do të kishim mijëra familje shqiptare që jetojnë nën 1.5 dollarë në ditë, e do të kishim shumë mundësi punësimi për të rinjtë.

Mjaft më! Është koha për ndryshim! Partia Demokratike është e vetmja forcë që mund ta sjellë ndryshimin me programin e saj që ka në qendër njerëzit dhe ekonominë e tyre. Ndryshimi më 25 prill është domosdoshmëri kombëtare.

Ndryshim, jo thjesht si ndërrimi i partive në pushtet, por një transformim i mënyrës së qeverisjes.

Në platformën tonë ekonomike ne parashikojmë anullimin e koncensioneve dhe PPP-ve korruptive, një politike të re fiskale, taksë e sheshtë 9%, ulja e çmimit të naftës dhe energjisë elektrike. Ne do ta bëjmë Shqipërinë një vend të dëshiruar për investitorët e huaj.

Ne do ta nxjerrim arsimin nga ngërçi i primitivizmit ku e ka lënë qeveria e Edi Ramës duke anulluar ligjin e tij për arsimin e lartë. Askush nuk do të mbetet pa studiuar për shkak të varfërisë. Ne do të subvencionojmë 100% të tarifës së studimeve për studentët nga familje me të ardhura nën 640 mijë lekë në muaj dhe 50% të tarifës për ata me të ardhura mbi 640 mijë lekë.

Do të ofrojmë 10 mijë praktika pune të paguara me 300 mijë lekë në muaj çdo vit.

Me 25 prill, zgjedhja është e qartë: do të vazhdojmë në këtë rrugë të premtimeve të pambajtura, të dështimeve të njëpasnjëshme, të rrënimit ekonomik, të kostos së papërballueshme të jetës, të taksave të larta, apo do të ndryshojmë!

80% e shqiptarëve duan ndryshim dhe ne do ta sjellim ndryshimin, me të rinjtë shqiptarë, duke shfrytëzuar potencialin e jashtëzakonshem të vendit e shndërruar atë në të mira materiale për qytetarët tanë. Ne do t’i krijojmë mundësi për punë dhe jetë më të mirë, çdo të riu dhe të reje dhe çdo qytetari të vendit tonë.