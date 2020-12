Reagon Berisha: Edvin Urrejtja pushon nga puna mjekun e palodhur Ilir Allkja në pragvitin e Ri!

Miq, Edvin Kristaq Urrejtja zgjodhi pragvitin e Vitit te Ri per te shfryre hakmarrjen e tij primitive ndaj mjekut te njohur Ilir Allkja me kontribute te medha ne vijne e pare ne ndihmen e te semureve gjate pandemise.

Edvini perseriti keshtu ndeshkimet e eterve te tij mizor te kuundershtarve politik per agjitacion dhe propagande.Ai ndermori kete akt primitiv vetem per faktin se Dr Ilir Allkja me guxim demaskoi mashtrimet, manipulimey e vjedhjet e Edvinit, ndrikull Hajnise, Jotit te tyre gjate pandemise si dhe çorganizimin ne sistemin shendetesor.

Denoj me ashersine me te madhe kete akt hakmarres politik te Edvin Kristaq Urrejtjes dhe kerkoj kthimin e menjehershem ne pune te Dr Ilir Allkjas. sb