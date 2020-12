Në 7 vjet Edi Rama nuk mbajti asnjë premtim, e renditi Shqipërinë ndër vendet më të korruptuara

Nga Lulzim BASHA

Të gjithë komentet e studentëve të ekonomisë me të cilët pata kënaqësinë të takohesha, kishin një konkluzion kryesor: ekonomia është dështimi më madh i Edi Ramës në 7 vite.

Gjatë këtij viti, ku krizës ekonomike iu shtua edhe pandemia, studentët u përjashtuan nga çdo lehtësi. Ata vazhdojnë të paguajnë të njëjtat tarifa, të cilave u sthohen edhe kostot e mësimit online. Rritja e papunësisë, mbyllja e qindra biznëseve dhe rënia e fuqisë blerëse kanë goditur shumicën e familjeve shqiptare të cilat patën ndihmën më të vogël në rajon dhe në Europë nga qeveria e tyre.

Njëra prej studenteve më tha se paguan tarifë shkollimi për master 2.1 milionë lekë. Ajo bën dy punë për për të përballuar si tarifën e studimit, gjithashtu dhe koston e jetës në Tiranë.

E ndërsa paratë e taksave të shqiptarëve duhet të shkonin për të ndihmuar të rinjtë, familjet e tyre, ato vazhduan të shpërndahen tek miqtë dhe klientët e qeverisë përmes koncesioneve e PPP-ve korruptive.

Në 7 vjet Edi Rama nuk mbajti asnjë premtim, rriti taksat, rriti çmimin e energjisë, rriti tarifat e studimit, nuk hapi 300 mijë vende pune, por detyroi afro 500 mijë shqiptarë të emigrojnë. Edi Rama renditi Shqipërinë ndër vendet më të korruptuara sepse gjithë pasuritë dhe paratë e shqiptarëve i ndau për klientët e tij. Prandaj vuajnë shqiptarët sot, prandaj të rinjtë e kanë mendjen të largohen nga vendi.

Është koha ta ndryshojmë këtë gjendje. Pas 7 vitesh dështime, Rama mund të ofrojë vetëm dështime të tjera.

Ne do të vendosim taksën e sheshtë 9%, për të thithur investitorë të huaj që hapin vende pune dhe për t’i dhënë mundësi biznesit të punojë dhe të gjenerojë të ardhura për të rritur pagat e punonjësve.

Ne do të mbështesim dhe stimulojmë sipërmarrjet e të rinjve dhe bizneseve që punësojnë të rinj.

Përmes ligji tonë anti-mafia ne do të kalojmë në sitë të gjitha kontratat koncesionare dhe PPP-të. Synimi i ligjit anti-mafia është që këta njerëz që janë të përfshirë në kontrata korruptive, nuk do të mund të gëzojnë të ardhurat e përfituara padrejtësisht dhe këto të ardhura do të rikuperohen dhe do t’u kthehen qytetarëve.

Ne të mbulojmë 100% tarifat e studimit të studentëve nga familje me të ardhura nën 640 mijë lekë në muaj dhe 50% tarifat e atyre me të ardhura mbi 640 mijë lekë. Ne do ta anulojmë ligjin korruptiv për arsimin e lartë dhe do të rikthejmë autonominë e universiteteve.

Vetëm bashkë mund ta bëjmë realitet ndryshimin, që kërkojnë shumica dërrmuese e shqiptarëve dhe t’u japim shpresë dhe mundësi për çdo të ri dhe çdo qytetar shqiptar.