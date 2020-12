Si do të jetë moti për Vitin e Ri dhe kur do të bjerë borë, meterologia zbulon datat kur nis dimri i vërtetë

Meterologia Adiola Bamin në një lidhje me Fax News ka zbuluar si do të jetë moti në ditët në vijim, ku nga dita e nesërme dhe në vazhdim pritet që të ketë reshje bore në zonat malore të vendit. Sipas Bamit vlerat maksimale në këtë javë të fundit të Dhjetorit do të jenë maksimumi 12-13 gradë celsius.

Ndërkohë që këto vlera do të ruhen edhe për javën e parë të janarit, ndërsa ‘acari’ i dimrit do të ndihet në javën e dytë të filimit të vitit 2021, ku pritet që të kemi dhe uljen më të madhe të temperaturave.

“Kemi pasur temperatura 15-16 gradë celsius. Presim që të kemi freskim të motit nga mëngjesi i të dielës dhe në vijim. Vlerat minimale do të zbresin në vlerat tipike në -2 gradë celsius në zonën malore dhe ato maksimale do të jenë jo më shumë se 12-13 gradë celsius në zonat jugperëndimore të territorit.

Duke nisur nga dita e hënë deri në 31 dhjetor, presim vlera tipike të muajit që ne ndodhemi. Sa i përket kushteve të motit kemi pasur një paqëndrueshmëri duke nisur nga dita e djeshme, ku ka pasur dhe reshje shiu.

Nga mesdita e sotme dhe dita e diel do të ketë reshje mesatare dhe intensive në zonën jugore, dhe më pak presim në veri. Në një pjesë të mirë të zonës malore do të kemi reshje bore. Në pjesën më të madhe të territorit do të kemi reshje shiu.

Sa i përket temperaturave të ajrit, presim që të kemi rënie të tyre 3-4 gradë celsius. Ditët e fundit të muajit dhjetor do të jenë temperatura tipike të muajit që ne ndodhemi.

Reshje bore do të ketë vetëm në zonën malore. Sa i përket fillimit të Viti të Ri, java e parë e janarit do të jetë me temperatura më normale se ato të zakonshmet duke qenë se do të kemi vijim të temperaturave të muajit dhjetor.

Java e parë e janarit do të ketë nga vlerat minimale në -2, deri në 13-14 gradë celsius. Presim rikthim të vlerave tipike të janarit, apo dimrit ‘të vërtetë’ pas javës së dytë të muajit”, tha Bani.