Pse Rama fajëson BE edhe për Vaksinën anti-Covid!

Nga Tritan SHEHU

Rama fajeson BE, kur ai e ktheu Shqiperine ne “Delen e Zeze” edhe per Vaksinen Covid!

Sot degjoj te thote me ironi: “BE ka marre nje goxha vendim per te ardhur keq”!!!

BE perkundrazi po planifikon 65 M doza per ato vende, qe jane ne pozitat tona, pa kontraktuar asgje deri tashti.

Por dhe kjo ka nje kusht, infrastrukturen speciale te pregatitur nga cdo vend, ku ne jemi akoma shume larg!

Me tej shtoi: “Rolin e lypsarit dime ta bejme me mire se kushdo”!!

Per kete ka te drejte se kur nuk mund te qeverise, te planifikoje, te kontraktoje me kohe, te jete serioz ne maredheniet me institucionet nderkombetare, nuk merr asgje e keshtu detyrohesh pa dinjitet te marresh “trajsen e lypsarit”, duke pritur kur e sa lemosha do te te japin.

Por kjo nuk pershtaten per nje shtet europian, anetar te NATO!

Per te kuptuar keto mjafton te hidhet nje veshtrim edhe afer nesh:

Ne Serbi arriti kontigjenti i pare i vaksinave Pfizer, ne Maqedonine e Veriut do te arrijne ditet e para te Janarit sepse kontraktuan me prodhuesit ose me vende te tjera per kete e ndertuan ne kohe infrastrukturen.

Pothuajse ne te gjithe Boten ky proces “zjen”.

Ndersa ne Shqiperi nuk degjohet asgje konkrete akoma, si ne Afriken Qendrore!

Degjohet vetem Rama qe per deshtimet e tij fajeson BE e partneret, sic ka bere per cdo deshtim, edhe per mos celjen e Negociatave!