Video/ Lokali i Ben Blushit nuk pyet për masat e qeverisë, qytetarët gjobiten në rrugë për maska!

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë publik denoncimin e një qytetari, i cili tregon se pavarësisht masave të vendosura nga qeveria, lokali i Ben Blushit në Korçë rri gjatë gjithë kohës hapur dhe askush nuk e prek.

Ligji godet fort shqiptarët, por jo miqtë e Rilindjes! Lokali i Ben Blushit nuk pyet për masat e qeverisë. Prej 7 vitesh në Shqipëri ligji përdoret ndaj më të dobëtit, për të fortët dhe rilindasit nuk ekziston.

Nëse qytetarët shqiptarë lëvizin pas orës 20:30 gjobiten me 30 mijë lek, ndërsa bizneset me miliona lek, por për jo miqtë dhe ortakët e rilindjes.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Per Arben Malaviten (Blushin) ligji nuk ekziston.

Meshet ne Shtepine e Zotit nuk lejohen!

Qytetaret per maska gjobiten ne rruge!

Ne lokalin e Arben Malavites e zbardhin qindra vete!

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital!

Ky eshte zbatimi i ligjit nga Ardi Veliu dhe ministri i familjes Çuçi. sb

Doktor ju falenderoj per denoncimin qe publikuat mbreme ku ne mes te Korces ne oren 23.00 behej feste me 200 vete duke u kthyer ne bombe shendetesore. Policia shkoi dhe e mbylli ambientin por asnje mase. Qytetaret gjobiten nga 30 mije leke per masken kurse lokali i Ben Blushit as nuk raportohet nga policia. Organizatorin e mbron qeveria dhe policia pasi Blushi eshte shok me Çuçin e Rilindjes. Asnje mase ligjore dhe po e fshehin ngjarjen. Policia po kerkon te shpetoje Blushin dhe te tijet ndersa qytetaret vuajne ne kulmin e pandemise. Faleminderit sepse te gjithe po e mesojne te verteten, Ben Blushi perdor Top Channel dhe Rilindjen e hajduteve te Rames per te shpetuar nga drejtesia me dy standarte. Qytetaret ne karantine Blushi ne lokalet e tij feston do kete serish dhe sonte feste. I garanton Ardi Veliu dhe Blendi Çuçi.