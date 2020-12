Në demokraci respektohet ligji dhe jo rregullat

Nga Redin HAFIZI

CHANGE?! 😂

Ne demokraci respektojme ligjet e jo rregullat. Keto te fundit ndryshohen me mbledhje, takime, apo edhe revolucion. Nderkohe ligjet ndryshojne permes rrjedhojes se sistemit. Michelle Obama perpara zgjedhjeve presidenciale te ketij viti mburrej ne fb se kur ishte ne pozicionin e Zonjes se Pare, fshehurazi kishte dale nga Shtepia e Bardhe, bashke me vajzat e saj Sasha dhe Malia, per te festuar ne Washington DC nje vendim te gjykates kushtetuese ne Amerike per te drejtat e cifteve homosexual. Edhe pse nje juriste dhe bashkeshorte e Presidentit te SHBA ajo nuk e ka problem te thyeje ligjin dhe t’a deklaroje nje gje te tille nen kapucin e bluzave sportive. Ajo vuri ne rrezik dhe ne pikepyetje komplet sistemin e sigurise se njeriut me te fuqishem ne bote.

Ky nuk eshte ndryshim, por mosbindje e Michelle ndaj burrit te saj dhe njerkut te tij nga Indonezia. Postimet e saj ishin para zgjedhjeve dhe thirrjet per thyerje ligji ishin si vazhdimesi e asaj qe Obama kerkoi, pra “Ndryshim”. Pra sipas nje familje presidenciale ne Amerike ligji konsiderohet gabim atehere mund te themi se ndryshimi qe kerkojne eshte jashteligjesia. Fatkeqesisht kjo jashteligjesi u shnderrua ne teori dhe praktike politike per te udhehequr turmat. U shfrytezuan turmat e papuna qe dembelizmin e kane si menyre jetese ne mbare boten.

Ishin keta qe u shfrytezuan per teorine e genjeshtert per ndryshim, ku baza ishte thjesht te drejtat e homoseksualeve, pra per mua nisi nje sulm kunder idese se familjes. Ky ishte ndryshimi qe kerkuan edhe ne Shqiperi me kthimin e Erjon Veliaj ne 2002. Ky individ beri reklamen e tij permes mbremjeve homoseksuale per te sjelle ate qe ky individ e konsideron si ndryshim. Kjo teori tashme eshte kthyer ne Shqiperi si praktike sunduese. Sot familja po luftohet, madje edhe integriteti i individit eshte thjesht nje cope dhjami ne muskujt e nje shoqerie pa norma. Teoria e ndryshimit te Veliajt po kerkon te trese dhjamin. Pra duhet shkaterruar integriteti.

Ne Shqiperi ne emer te ndryshimit erdhi serish diktatura. Jane komunistet qe kerkojne te rikthehen permes temave te reja te barazise, por qe bazohen ne bazat e forta te ideologjise ekstreme te majte. Njerezit duhet te jene te barabarte thote teoria e majte, por kurre nuk rrespektojne barazine e ndjenjave. Asnjehere nuk rrespektohet berthama e shoqerise qe eshte familja tradicionale dhe ketu duhet qe te mbahet memoria per te sjelle parimet e qendrueshmerise. Nen preteksin e ndryshimit ne shkaterruam traditen, ne po na kerkohet te harrojme historine.

George Soros po shkaterron shoqeri ne bote vetem permes shprehjes se askush nuk ka monopolin e te vertetes, nderkohe qe askush nuk e kerkon monopolin e te vertetes kur ajo ekziston dhe eshte e verteta universale qe ne ndjejme dhe nuk e mendojme. Kete duhet te mbajne ne Shqiperi qeverrisja e re qe tashme eshte menduar si nje rrotacion i politikes ne Shqiperi. Shpresoj qe qeverria e re te mos jete shume dipendente ndaj teorive te Veliaj per ndryshim. Jo, ne me force duhet qe te kthehemi pas tek tradita. Ne me force duhet te kthehemi tek lufta per Zotin, lirine e fjales, dashurine dhe familjen.

Ne jemi komb me histori qe Veliaj dhe siperfaqesoret e tij nuk i dine. Ne kemi te ardhme, pasi kemi nje te shkuar te lavdishme dhe nuk na duhet asnje ndryshim. Ne duan te na ndryshojne dhe te na shnderrojne si lypsare te botes. Ne duan te na ndryshojne edhe shpirtin e protestes duke fragmentarizuar nevojat per te cilat ne arrijme deri ne revolucion. Ky eshte pushteti dhe kur ne nuk e shohim si te tille atehere biem ne pozita skllaveruese, ne pozita bashkepunuese me pushtetin.

Nderkohe qe kete e nisi Obama, pra perfaqesimin e pushtetit permes thirrjes se tij per “Change”. Pra, ja ky eshte pushteti dhe nen ndryshimin ne po kerkojme te vasalizohemi pas pushtetit. Kjo ka funksionuar dhe nese nuk denohet Veliaj per vrasjen e Ardit Gjoklajt, atehere ndryshimi do te jete thjesht nje fjale, por nuk do te jete ate qe ne deshirojme. Ne kerkojme ndeshkueshmerine ndaj krimit dhe cfare do lloj jashteligjshmerie. Ne demokraci respektohet ligji dhe jo rregullat. Keto te fundit rrespektohen vetem ne ushtri.