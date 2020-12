50 milionë lekë gjobë djalit të korçarit të famshëm për postimet kundër Ramës se mbajti një pankartë në protestë

Një 21-vjeçar nga Korça është dënuar me 50 milionë lekë të vjetra gjobë, pasi akuzohet se ka organizuar protestat në këtë qytet, pas vrasjes së të riut Klodian Rasha nga një punonjës i Policisë së Shtetit.

Endri Vrenozi, djali i Ilir Vrenozit, i cili është mjaft i ndjekur në rrjetet sociale me videot e tij ndaj kryeministrit Edi Rama, është konsideruar si organizator i protestës, dhe ka marrë gjobën marramendëse, të cilat të ardhurat e tij padyshim që nuk e shlyejnë dot.

Babai i tij, Ilir Vrenozi shkruan në rrjetet sociale se, i biri është dënuar vetëm se ka mbajtur një pankartë në protestë, dhe nuk ka konsumuar asnjë vepër tjetër. Bashkë me Endri Vrenozin, janë dënuar me 50 milionë lekë të vjetra gjobë edhe 3 persona të tjerë, të moshave të reja.

Reagimi i Vrenozit

Sot Policia e Shtetit le ne fuqi gjoben prej 50 milion lek te vjetra qe i vuri djalit tim diten e Protestes ne Korçe…. Veprimi me i keq qe beri djali im ate dite ishte kjo parrulle qe ka ai ne dore… nuk zuri gur a dicka me dore ta hidhte ne xhamat … dhe denohet me gjobe si organizator….

O Shteti, me mua bëni cte doni por djalin mos ma prekni, kaq … ai ka jeten e tij… Gjithesesi i them djalit qe te vazhdoje te protestoje gjithe jeten e tij, per nje jete me te mire… te kete shpirtin e protestes, e mos kete frike asnje dhe asnjehere kur ka kauza te drejta…

Le qe na kini lene pa pune e pa shtepi, po po na vini e gjoba 50 milionshe… Sna mbetet gje tjeter vetem te dhitemi bashke me djalin pa fund si familje te mbushim disa thashe me mut prej kulaku… e tua sjellim aty ne Tirane, te lajme gjobën…