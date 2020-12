Bylykbashi tregon me video si trajtohen qytetarët: Kjo është fytyra e qeverisjes vendore në Durrës. Si kjo është në të gjithë Shqipërinë

Nje pushtet bashkiak qe nuk ka dale nga vota e popullit por eshte emeruar nga Kryeministri Edi Rama dhe ka fytyren e tij. Nuk eshte pushtet nga populli ‎dhe as per popullin. Eshte pushtet mbi popullin. I qendron mbi kurriz me taksa, gjoba, fatura afrofe sherbimesh qe nuk i marrin, vjedhje me tendera, koncensione, leje ndertimi qe po u zene frymen durrsakeve.

Askush nuk e njeh kryetaren kukull te bashkise qe kur i vjen padroni nuk guxon as te ulet ne karrigen e saj.‎ Bashkia nuk egziston per qytetaret. Bashkia nuk pyet per ta sepse jane vetem statistike dhe subjekte per tu taksuar e rrjepur. Durrsaket per bashkine e Kryeministrit nuk jane shtetas por NENshtetas, nuk kane te drejte as te ankohen.

Bashkine do t’ia shkulim nga kthetrat kesaj klike grabitqare ‎dhe do t’ia kthejme durrsakeve

#25prill2021