Kartolina e hidhur e Rilindjes për qytetarët kukësianë!

Nga Isuf ÇELA

Nuk ka rëndësi se në cilën bashki drejton, nëse je një socialist kryebashkiak rezultati është “Taksa më të larta për qytetarët dhe bizneset”. Këtij rregulli nuk i ikën as kryebashkiaku i paligjshëm në Kukës.

Në 2021, njësoj si socialistët në qeveri dhe ato në bashki, ai ka vendosur më shumë taksa për biznesin dhe qytetarët. Nuk pyet se vendi është në pandemi, se biznesi në krizë. Kukësi është qyteti ndër më të varfërit në Shqipëri, me emigrim të lartë. Por vesi për të vjedhur dhe rritur taksat është ku e ku më i madh se sa dëshira për të ndihmuar.

Në 25 prill do ti themi boll hajdutëve edhe në kohë fatkeqësie. Do ti them boll atyre që vjedhin dhe na rëndojnë me taksa. Do të hapim së bashku një kapitull të ri për ekonominë dhe biznesin.

Një PD në pushtet është një plus për biznesin, një kryeministër si Basha do te thotë më shumë para në xhepat e shqiptarëve.