“Kryegomar mblidhi gomarët”! Vasili shpërthen ndaj Ramës, Çuçit e Bushatit

Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka reaguar për daljen e parë në media të Bledi Çuçit si ministër i Brendshëm, i cili foli për arritjet e Policisë së Shtetit duke thënë se kanë lënë pas vende si Mbretëria e Bashkuar, Spanja apo Franca sa i përket perceptimit të politizimit.

Në një shkrim në Facebook, Vasili thotë “Kryegomar, mblidhi gomarët”, ndërsa përmend edhe Bushatin dhe Ramën që flasin për menaxhimin e pandemisë nga qeveria shqiptare duke e krahasuar me vendet më të zhvilluara europiane.

Shkrimi i plotë: KryeGomar mblidhi gomarët! Çuçi i Ministrise Brendeshme paska lene mbrapa Angli,France e Hollande. Ja ç’thote”:

“Kemi lënë mbrapa edhe shtete si Mbretëria e Bashkuar, Holanda apo Franca, sa i përket perceptimit sa e politizuar është Policia e Shtetit në vendimet dhe veprimet që ajo merr”.

Per Pandemine Bushati thote: qeveria e ka menaxhuar 50 here me mire se Italia dhe 10 here me mire se Gjermania. Rama thote: qe spitalet shqiptare s’kane asnje dallim nga Gjermania,Franca,Italia, Anglia. Zot na ruaj nga Budallenjte.