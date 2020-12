Ministria bleu Favipavirin 3 herë më shtrenjtë se në Europë, Berisha: Vjedhje taze e Ndrikull Hajnisë

Ish-Kryeministri Berisha, duke u bazuar në një shkrim investigative gazetaresk, ka denoncuar edhe njëherë blerjen me çmim tre herë më të lartë të medikamentit Favipavir nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.

Berisha e quan këtë vjedhje si taze të Ndrikull Hajnisë dhe mafiozit të saj Joti, duke nënkuptuar ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe drejtorin e QSUT-së, Enkelejd Joti.

Nje vjedhje taze e Ndrikull Hajnise dhe mafiozit te saj Joti!

Gazetari investigativ i kap ata me presh ne dore!

Ndrikull Hajnia dhe Mafioz Joti blejne me çmim tre here me te larte ilacin Favipavir, i cili nuk eshte lejuar te perdoret kunder covid 19 ne Bashkimin Europian dhe SHBA.

Ndrikull Hajnia dhe Mafioz Joti ne tenderin e tyre blejne nje pakete me 34 kokrra Favipavir 200 mg kokrra me 10.725 nderkohe qe ne tregun nderkombetar kjo sasi kushton vetem 3500 lek.

Denoj me ashpersine me te madhe kete akt te paster korruptiv te Ndrikull Hajnise dhe Mafiozit te saj Joti dhe u bej thirrje mjekeve te mos perdorin per eksperiment ne te semuret produktet e vepres penale te Ndrikull Hajnise dhe Mafiozit te saj Joti.

Per hollesi ju ftoj te lexoni te plote ne linkun e meposhtem artikullin e gazetarit investigativ te portalit te mirenjohur Bold News. sb

https://boldnews.al/…/piruetat-e-drejtesise-se-re-per…/