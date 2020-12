Qeveria aplikon metodën e Sudanit për të ulur infektimet nga Covid-19

Nga Tritan SHEHU

Qeveria aplikon me sukses metoden e Sudanit per te ulur infektimet Covid, ul testimet!

Prej disa ditesh deklarohet me eufori renia e rasteve te reja me Covid, por nderkaq po pergjysmohen edhe testimet.

Ndersa pozitiviteti i tyre ngel mbi 25%, gje qe ne realitet kerkon tre fishimin e testimeve PCR, sipas shkences europiane kjo.

Por Qeveria qe ka vendosur te na coje diku tjeter, realisht duhet pergezuar per kete implementim me sukses te metodes se Sudanit:

“Infektimet mund t’i zhdukni krejt po te mos testoni, keshtu nuk do te keni nevoje edhe per vaksinim!

Por si per cudi te kesaj metode numri i vdekjeve te diagnostikuara Covid edhe me ato pak testime qe behen ngel i larte!

Por kjo Qeveri nuk do tja dije per ato, mjafton te mos diagnostikoje raste te reja, keshtu ne fakt jo vetem qe “ul” infektimet, “ul” dhe numrin vdekjeve Covid, por edhe nuk paguan as rimbursimin e atyre mijera e mijera, qe tashme trajtohen ne amulli ne banesat e tyre pa bere as testin, se per vaksinen as qe behet fjale!

Dhe ne fund nje dukuri tjeter shqiptare:

U deklarua se kane ardhur 100 mije teste te shpejta, qe arbitrarisht ato u perzien ne perllogaritje me numrin e testimeve PCR gje qe nuk duhet te ndodhe, por megjithate numri i testimeve ne pergjithesi ka rene ndjeshem!

A nuk duhet qe dikush ta shpjegoje cfare po ndodh keshtu?

Vetem konfuzion apo manipulim te te vertetes?!

Sic duket pervec teorise sudaneze te uljes se infektimeve kjo Qeveri po aplikon edhe ate me te vjetren:

“Ujku mjegull do”, qe perkthehet “konfuzioni vecse fsheh realitetin”.

Por kjo ka nje kufi, dhe ky kufi ka kaluar tashme.