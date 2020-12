“Ça ju kena ba mor”/ Policia tmerrohet edhe nga protesta paqësore në Shkodër, arreston dy të mitur

Në qytetin e Shkodrës po protestohet në mënyrë paqësore, ku të rinj me pankarta në duar kërkojnë dorëheqjen e Drejtorit të Policisë dhe të Kryeministrit Edi Rama.

Një protestues më në moshë, Gjergj Çuni ka ngritur zërin me forcë përpara prefekturës së Shkodrës, duke kërkuar drejtësi dhe mbajtur flamujt e Shqipërisë dhe të BE dhe në fund, pasi ka shprehur indinjatën e tij, ai iu është drejtuar me dashamirësi policëve që ruanin godinën.

Një incident ka ndodhur, pasi Policia ka ndjekur në një rrugicë dy të rinj dhe i ka neutralizuar, por që deri pak më parë nuk dukej se kishin lidhje me protestën paqesore qytetare.

Më poshtë janë pamjet e momenteve kur një patrullë fut në makinën e policisë dy të rinjtë, njëri prej të cilëve pyet, “ça ju kena ba mor”.