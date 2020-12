Arrestimi i aktivistëve të Teatrit, reagon Berisha: Ndal terrorit hakmarrës të Edvin Kristaq Xhelatit

Ndal terrorit hakmarres te Edvin Kristaq Xhelatit ndaj pedagogut Ergys Mertiri dhe anetareve te tjere te Aleances per Mbrojtjen e Theatrit.

Miq, Edvin Kristaq Xhelati nuk ka te ndalur ne dhunen e tij kriminale ndaj intelektuave dhe artisteve e qytetareve kundershtar te tij.

Ky bastard i Kristaq Xhelatit, bllokmenit qe firmosi 32 vite me pare varjen publike ne litar te kundershtarit politik te regjimit te tij stalinist, poetit Havzi Nela urdheroi sonte ne nje akt hakmarrje primitive dhunimin dhe ndalimin, rrembimin e pedagogut te njohur, kritikut te guximshem te Edvinit dhe rregjimit te tij kakistokratik, Ergys Mertiri dhe veprimtareve te tjere te Aleances per Mbrojtjen e Theatrit.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete akt kriminal te Edvin Kristaq Xhelatit kerkoj lirimin e menjehershem te pedagogut Ergys Mertiri dhe te gjithe anetarveve te Aleances per Mbrojtjen e Theatrit te rrembyer gjate protestes paqesore nga narkobandite me uniforme. sb