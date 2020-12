Vjosa dhe Tirana që la pas…

E ndersa as suksesi e as deshtimi nuk mund e nuk duhet te prekin te verteten,Vjosa presidente,duke thene dje ne Tirane te njejtat qe Vjosa qytetare e thjeshte e Prishtines ka thene cdo dite,ishte prove e gjalle se besnikeria ndaj te vertetes perkunder cdo rrethane eshte e mundur.

Vjosa tha te verteten,dhe per kete nuk i duhej te ishte diplomate vecse e vertete. Dhe Vjosa ne Tirane ishte e vertete. Disa u merziten,te tjere u gezuan dhe me te shumtet i dhane te drejte.

Vjosa nuk eshte nder ato politikane qe ecen pa lene gjurme. Te njejten gje beri edhe ne Tirane. Gjurma qe la Vjosa ne Tiranen politike duket se do te zgjase per nje kohe te gjate.

Vjosa tha te vertetat e Kosoves.

Ato cka tha Vjosa mund te ti thote cdo,mesues ose bujk i thjeshte ne Prishtine,Mitrovice e Prizren.

Heshtja e permbajtja me te cilin pjesa tjeter e kombit pertej kufirit eshte kalitur te duruoje dhimbjen nuk mund te jete sigurese e perjetshme per pandjeshmeri ndaj dhimbjes se tyre. Vjosa ne Tirane e hoqi kete sigurese te dhimbjes se Kosoves.

Vjosa ne Tirane tregoi se Kosova ndjen dhimbje.

Dhimbje kur i duhet te paguaje traun qe nje trap vendosi ta ngule diku mes maleve sapo kalon kufirin per ne vendin ame. Kosova ndjen dhimbje kur dikush nga Tirana ben pazar per tu shitur token me cmim shumice. Kosova ndjen dhimbje kur ketej kufirit trapi i traut fyen ua shan e percmon djemte vec per ti bere qejfin kojshiut. Kosova ndjen dhimbje kur nga Tirana i mesojne se per tu bere europiane duhet te ridashurohen e pse jo te ribashkohen me ato qe u thyen dyert e u dogjen kulmet e shtepive. Vjosa ne Tirane tregoi se shpina thyhet kur pesha bie vetem ne njeren ane. Vjosa kerkoi ndihme e mbeshtetje si motra te vellai.

Vjosa hoqi siguresen e ballafaqoi Tiranen me dhimbjen e Kosoves…