Gjeneral Ahmetaj: Të riun dhe demokracinë në Shqipëri e vrau arroganca e sistemit të gjithëditurit dhe gjithëpushtetshmit

Gjeneral Piro Ahmetaj shkruan në një postim në Facebook se, të riun Klodian Rasha dhe demokracinë në Shqipëri e vrau arroganca e sistemit.

“Më troç: “Të riun dhe demokracinë në Shqipëri e vrau arroganca e sistemit të gjithëditurit, Gjithëpushtetshëmit nëmos te derguarit nga vetë Allau”!, shkruan Gjeneral Ahmetaj.

Të dashur bashkëAtdhetarë , #Sëpari, ju #falënderoj ”emër për emër” për mijëra mesazhet lidhur me oponencën-revoltë (#bashkëlidhur) të #publikuar gjerësisht në media, gazeta, portale, etj brënda & jashtë vendit, si dhe ju #siguroj se vlerësimet & rezervat janë konsideruar njësoj, me #respekt dhe #pëgjegjshmëri. #Sëdyti, në përgjigje të kërkesës suaj, po e ri-ndaj si status në fb, dhe me këtë rast po qartësoj edhe #4mesazhet kryesore:

1 #tëndjerinKlodian nuk e #vrau Polici që tërhoqi kembzën e armës së shtetit, por fryma e dhunës pushtetit ndaj qytetarëve &kamikazët që prodhon sistemi i “PM të #Gjithëditur, #GjithëPushtetshëm, nëmos vetē i #dërguariAllaut”!

2. #standarti i PM për përzgjedhjen e drejtuesit të institucioneve më me peshë për Sigurinë e qytetarëve (MB & MM) është i #frikshëm & #poshtërues për Shqiptarët !!

3. #Dorëheqja është #standardperëndimor si dhe #aktfisnik i përgjegjshmërisë shtetëtërore ndaj jetës së #qytetarëve dhe stabilitetit #demokratik të shoqërisë”!!! #Dorëheqja, nuk ka asnjë lidhje me regjimet dhe as me Shqipërinë e gjunjëzuar nga arroganca e #UdhëheqësitSuprem, #oligarkët, #garda e sekserëve kamikazë të pushteteve, ose të 3-ja së bashku !!

4. #Përpjekjeve tinzare për të #diskretituar #komunitin e ushtarakëve (mbi sekt-rastet që përmenden në opinion), ose pikëpyetjen: “a kanë të drejtë #ushtarakët të angazhohen në #politike?!”, e gjej të shëmtuar, cinike, mjerane, dhe kështu ftoj koleget që ta #përçmojmë me neveri !!! Duke ju uruar fundajvë sa më të këndshme,

