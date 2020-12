Tjetër krim i policisë, efektivët e “Shqiponjës” qëllojnë me breshëri automjetin, kush janë dy banditët

Sali BERISHA

Korbat e zinj te Edvin Kristaq Xhelatit qellojne me bresheri drejt automjetit ne Qenas, Fier.

Te dashur miq, me dt 14 dhjetor ne darke vone Korbat e Zinj, keshtu do te quhet narkobanda e Shqiponjave pas vrasjes se pabese, pas shpine dhe ne prag te deres te 25 vjeçarit Klodian Rasha, kane shkrehur bresheri kallashnikovi drejt nje automjeti qe nuk eshte ndaluar pas kerkeses se tyre per tu ndaluar.

Kryebanditi i Korbave te Zinj, vellezerve siamez te Nevaldos, Ardi Xhafa ne fillim ka fshehur ngjarjen. Ai e ka bere publike vetem kur ngjarja eshte dekonspiruar nga police te tronditur per ngjarjen te Narkokomisariatit te Fierit, te cilet kane njoftuar Shoqaten e Punonjesve te Policise ne Lirim se korbat e zinj, narkobanditet me uniforme që qëlluan me armë në drejt automjetit jane Donald Bedri dhe Renald Stasa, të dy militante te partise se krimit te ri ne detyre.

Denoj me ashpersine me te madhe kete akt kriminal te vrasesve me pagese dhe uniforme te efektivave te Korbave te Zinj dhe kryebanditit ne drejtim te tyre Ardi Veliu.